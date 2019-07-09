阿里山林業及鐵道成第一個國家重要文化景觀 鄭麗君今親頒證

2019-07-09 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



文化部審議通過公告全國第一個國家級「重要文化景觀」，為至今有107年歷史的「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，文化部長鄭麗君今天上午從嘉義市阿里山森鐵北門車站，搭小火車檜木車廂到嘉縣竹崎車站，親頒證書給林務局長林華慶、嘉市長黃敏惠、嘉縣副縣長吳容輝。

鄭麗君說，登錄國家「重要文化景觀」，補助增加，動態保存阿里山林業暨鐵道文化景觀，今年底前成立專案辦公室，攜手相關單位推動「文化路徑」，扎根深入了解這處重要文化景觀，未來爭取世界級文化景觀。陳明文及吳容輝希望文化部繼續努力，爭取登錄「世界遺產」。

去年7月成立的林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處，管轄跨嘉縣、市阿里山森鐵，去年3月台北藝術大學建築與文化資產研究所長黃士娟，以「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，爭取文化部列為國家重要文化景觀，文化部依新修訂的文化資產保存法，審議通過。

「阿里山林業暨鐵道文化景觀」登錄國家「重要文化景觀」公告授證儀式，在縣定古蹟竹崎車站舉行，鄭麗君由嘉市長黃敏惠、林務局長林華慶及立委陳明文、文化資產局長施國隆等陪同，從北門車站搭小火車檜木車廂到竹崎車站。

阿里山森鐵1912年12月嘉義至二萬平通車，全長66.6公里，後因林業開發需求，拓展至阿里山並增設各支線，總營業路線71.4公里，是世界知名登山鐵路，擁有Z字型、Ｕ-turn、螺旋式登山路線與直立汽缸Shay蒸汽機車等四大工法，被地方政府指定古蹟八處、登錄42棟歷史建築。