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阿里山林業及鐵道成第一個國家重要文化景觀 鄭麗君今親頒證

2019-07-09 13:39聯合報 記者魯永明╱即時報導

文化部審議通過公告全國第一個國家級「重要文化景觀」，為至今有107年歷史的「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，文化部長鄭麗君今天上午從嘉義市阿里山森鐵北門車站，搭小火車檜木車廂到嘉縣竹崎車站，親頒證書給林務局長林華慶、嘉市長黃敏惠、嘉縣副縣長吳容輝。

鄭麗君說，登錄國家「重要文化景觀」，補助增加，動態保存阿里山林業暨鐵道文化景觀，今年底前成立專案辦公室，攜手相關單位推動「文化路徑」，扎根深入了解這處重要文化景觀，未來爭取世界級文化景觀。陳明文及吳容輝希望文化部繼續努力，爭取登錄「世界遺產」。

去年7月成立的林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處，管轄跨嘉縣、市阿里山森鐵，去年3月台北藝術大學建築與文化資產研究所長黃士娟，以「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，爭取文化部列為國家重要文化景觀，文化部依新修訂的文化資產保存法，審議通過。

「阿里山林業暨鐵道文化景觀」登錄國家「重要文化景觀」公告授證儀式，在縣定古蹟竹崎車站舉行，鄭麗君由嘉市長黃敏惠、林務局長林華慶及立委陳明文、文化資產局長施國隆等陪同，從北門車站搭小火車檜木車廂到竹崎車站。

阿里山森鐵1912年12月嘉義至二萬平通車，全長66.6公里，後因林業開發需求，拓展至阿里山並增設各支線，總營業路線71.4公里，是世界知名登山鐵路，擁有Z字型、Ｕ-turn、螺旋式登山路線與直立汽缸Shay蒸汽機車等四大工法，被地方政府指定古蹟八處、登錄42棟歷史建築。

阿里山林業暨鐵道文化景觀，位在鐵道沿線經過竹崎鄉、梅山鄉及阿里山鄉。範圍： 鐵道暨森林遊樂區 ，特殊價值:世界海島地區海拔最高鐵路；亞洲海拔最高的窄軌登山鐵路；世界最複雜的同心圓螺旋線；世界762mm軌距海拔落差最大的鐵路。鐵道因民國98年莫拉克風災嚴重破壞，修復還未完成，全線還未通車，祝山線及嘉義-竹崎平地線復駛。

文化部審議通過公告全國第一個國家級「重要文化景觀」，至今107年歷史的「阿里山林...
文化部審議通過公告全國第一個國家級「重要文化景觀」，至今107年歷史的「阿里山林業暨鐵道文化景觀」。圖／取自阿里山林鐵文資處臉書
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文化部審議通過公告全國第一個國家級「重要文化景觀」，至今107年歷史的「阿里山林...
文化部審議通過公告全國第一個國家級「重要文化景觀」，至今107年歷史的「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，部長鄭麗君(右二)在嘉縣竹崎車站，頒證書給林務局長林華慶(右)、嘉市長黃敏惠(右二)、嘉縣副縣長吳容輝(左)。記者魯永明／攝影
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文化部審議通過公告全國第一個國家級「重要文化景觀」，至今107年歷史的「阿里山林...
文化部審議通過公告全國第一個國家級「重要文化景觀」，至今107年歷史的「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，文化部長鄭麗君到嘉縣竹崎車站頒授證書，與來賓合影。記者魯永明／攝影
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文化部審議通過公告全國第一個國家級「重要文化景觀」，至今107年歷史的「阿里山林業暨鐵道文化景觀」。圖／取自阿里山林鐵文資處臉書
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文化部審議通過公告全國第一個國家級「重要文化景觀」，至今107年歷史的「阿里山林業暨鐵道文化景觀」。圖／取自阿里山林鐵文資處臉書
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文化部審議通過公告全國第一個國家級「重要文化景觀」，至今107年歷史的「阿里山林業暨鐵道文化景觀」，文化部長鄭麗君(右二)由立委陳明文(右)等人陪同，上午從嘉義市阿里山森鐵北門車站，搭小火車檜木車廂到嘉縣竹崎車站，親頒證書。記者魯永明／攝影
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阿里山鐵道文化部
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