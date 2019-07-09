接受8大高風險醫美手術 衛福部：要挑這168家合法機構

2019-07-09 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



消費者注意！想接受削骨、拉皮、鼻整形、義乳植入、大量抽脂、腹部整形等八大類高風險醫美手術，衛福部目前僅核准168家醫療機構，民眾可上衛福部官網「美容醫學資訊專區」或各地衛生局網站查詢。衛福部提醒，若不在名單上卻提供高風險醫美手術，即有違法之虞，依法最重可處停業處分。

醫美診所愈開愈多，醫療糾紛也跟著變多。為保障民眾接受醫美手術的安全與權益，衛福部去年修正特管辦法，較高風險的削骨、拉皮、鼻整形、義乳植入、大量抽脂、腹部整形等八大醫美手術之醫療機構和醫師，須依新制規定執行。

新制包括限定手術醫師資格，若手術涉及全身麻醉，則應有麻醉科專科醫師在場親自執行，另99床以下的醫療機構也應設置急救設備，並訂定緊急後送轉診計畫。新制於今年1月起正式實施。

截至5月底統計，全國共有168家實施高風險醫美手術的醫療機構通過核准，其中醫院共60家、診所共108家。全國以台中市45家最多，名單均已公布於「美容醫學資訊專區」。

衛福部醫事司長石崇良提醒，只要沒完成程序、未通過核准，醫療機構就不得施行八大類高風險醫美手術，否則就違反醫療法，最重可處以停業處分。民眾則可上網查詢，若發現有醫療機構違法，可向衛生單位檢舉。