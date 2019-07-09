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聽見台灣公民的社會力 首屆「台灣聆聽日」17日登場

2019-07-09 13:28聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

當世界進入到一種強勢控制與對立的局面時，台灣社會正掀起新一波的公民力量，並逐漸建構屬於台灣人的聆聽文化與素養。第一屆「台灣聆聽日」（Taiwan Listening Day）將於7月17日在空總台灣當代文化實驗場登場，期待以「聆聽」作為主要軸線，透過集體「連結」的方式，來推動社會轉化，並展現台灣人對家園與土地關懷的態度。

第一屆「台灣聆聽日」的主辦單位為台灣當代文化實驗場，策辦單位為台灣聲景協會。這場標舉著「從中山到山中」的活動主張，是一場有著民主高度與環境意識的社會運動，今年將從台北、台中、高雄三座城市首先發聲，集結在地的環境團體，帶領民眾沿著以「中山」為名的地景動線，來尋找以「山中」為名的生態符號，共同建構未來「永續城市」的可能。

主辦單位表示，同樣以走讀的方式，「台灣聆聽日」系列活動將帶著大家了解台北城的中山記憶，也會在台中公園（及舊稱鈴蘭通的中山路上）去建構城市發展脈絡，並在高雄造船廠宿舍去發掘中山基地，去聆聽高雄的大地旋律。每一個切面都會輻射連結出不同的環境主張，邀請大家連結彼此與土地。

「717台灣聆聽日」，源起於兩年前的「台北聆聽日」。從2017年「靜城淨心」到2018年的「尋找城市的聲紋」，今年台灣聲景協會同樣選擇以每年的7月17日，來做為串聯公民的起點。717代表著「靜一靜、聽一聽」的概念，希望選擇同樣的時間來推動邀請公民舉辦與參與「聆聽」土地的活動，建構台灣人獨特的聲景記憶。

為了彰顯台灣聆聽日對台灣有著獨特的意義， 717當天台灣聲景協會理事長范欽慧將會帶30位民眾搭乘高山鐵路，來到阿里山上傾聽台灣日出的聲音，同時也宣示「聆聽時代」的來臨。

另外，在7月13日開幕記者會及講座當中，台灣聲景協會除了將邀請台北、台中、高雄在地夥伴來分享「從中山到山中」的聆聽日主題活動，同時也將邀請「鐵道青年」的總編輯涂峻清，從台灣鐵路發展的角度來聆聽時代的脈絡，並串聯起台灣聲景的歷史記憶。

涂峻清說，聲音、鐵道、聚落以及經濟、社會文化是互相交織影響的，在這個過程中也讓我們聆聽不同來源與位置的聲音，思考不同生物、不同物體，以及不同人發出的多元聲音，進而共同思考我們面對的世界。

主辦單位表示，這些活動都開放民眾報名與參與，千萬別錯過這場環境與文化盛宴。報名網站： https://www.soundscape.org.tw/2019-listening-day/

第一屆「台灣聆聽日」(Taiwan Listening Day)將於7月17日在...
第一屆「台灣聆聽日」(Taiwan Listening Day)將於7月17日在空總台灣當代文化實驗場登場，期待以「聆聽」作為主要軸線，透過集體「連結」的方式，來推動社會轉化，並展現台灣人對家園與土地關懷的態度。圖／主辦單位提供
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