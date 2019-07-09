品美食、饗在地！全聯「彰投物產展」7/12開跑

2019-07-09 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



台灣農特產聞名全球，全聯福利中心支持在地小農，打造全新「彰投物產展」7月12日至8月8日開跑，推出近40款生鮮、乾貨等，以優質食材滿足饕客挑惕味蕾。

今日彰化縣長王惠美、南投副縣長陳正昇出席活動，現場走秀展示農產品，氣氛嗨到最高點，此次檔期以「一地一好物」為靈感，引進多樣化在地物產，預計銷售量將突破600噸，業績目標上看台幣8000萬，帶動彰投物產成長約5成。

全聯執行長謝健南分享，全聯致力推廣在地好食材，先前的高雄物產展創下4600萬業績，台南物產展營業額也有3300萬，可見消費者對「食」的重視，此次引進大量彰投農產品，希望藉由「吃對時」、「依旬而食」理念推廣優質農產品。

彰化「五線譜」美食，由濁水溪線、平原線、海岸線、八卦山線及縱貫線組成，其中濁水溪線代表「二林火龍果」品相極佳，每顆火龍果重量控制在550公克上，個頭飽滿滋味香甜；彰化的八卦山線、濁水溪線以「芭樂」為代表，產季從現在盛產至隔年5月，一年可8收，入口香甜誘人。