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品美食、饗在地！全聯「彰投物產展」7/12開跑

2019-07-09 13:04聯合報 記者徐力剛╱即時報導

台灣農特產聞名全球，全聯福利中心支持在地小農，打造全新「彰投物產展」7月12日至8月8日開跑，推出近40款生鮮、乾貨等，以優質食材滿足饕客挑惕味蕾。

今日彰化縣長王惠美、南投副縣長陳正昇出席活動，現場走秀展示農產品，氣氛嗨到最高點，此次檔期以「一地一好物」為靈感，引進多樣化在地物產，預計銷售量將突破600噸，業績目標上看台幣8000萬，帶動彰投物產成長約5成。

全聯執行長謝健南分享，全聯致力推廣在地好食材，先前的高雄物產展創下4600萬業績，台南物產展營業額也有3300萬，可見消費者對「食」的重視，此次引進大量彰投農產品，希望藉由「吃對時」、「依旬而食」理念推廣優質農產品。

彰化「五線譜」美食，由濁水溪線、平原線、海岸線、八卦山線及縱貫線組成，其中濁水溪線代表「二林火龍果」品相極佳，每顆火龍果重量控制在550公克上，個頭飽滿滋味香甜；彰化的八卦山線、濁水溪線以「芭樂」為代表，產季從現在盛產至隔年5月，一年可8收，入口香甜誘人。

南投的「五行蔬果」包括白、黑、紅、綠、黃5種顏色，力推「埔里活水筊白筍」、「產銷鮮香菇」、「百香果」、「絲瓜」和「南投蕉」等，帶來全新味覺饗宴。全聯同步販售「新宏鹿港麵線-老薑麻油風味」、「饗城鴨肉羹」等即食品，提供便利食用管道。

「新宏鹿港麵線-老薑麻油風味」滿足饕客味蕾。記者徐力剛/攝影
「新宏鹿港麵線-老薑麻油風味」滿足饕客味蕾。記者徐力剛/攝影
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彰化縣長王惠美、全聯執行長謝健南和南投副縣長陳正昇（由左至右）出席活動。記者徐力...
彰化縣長王惠美、全聯執行長謝健南和南投副縣長陳正昇（由左至右）出席活動。記者徐力剛/攝影
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「彰投物產展」引進約40款在地好物供消費者選購。記者徐力剛/攝影
「彰投物產展」引進約40款在地好物供消費者選購。記者徐力剛/攝影
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