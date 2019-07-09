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「不老騎士」相見歡 遊騎華府

2019-07-09 14:16世界日報 記者王稚融／馬州報導

來自台灣的「不老騎士」陳敏先，以70歲的古稀之齡馬不停蹄單騎環遊世界，他騎行十年、足跡遍布五大洲，本月初他來到華府，被稱為「華府不老騎士」的祝錚於國慶日在住處為其舉辦歡迎聚餐，騎車同好相聚，更留下墨寶見證友誼。

為圓世界環騎的夢想，陳敏先從2008年至今，已完成12次台灣環島騎行、八次五大洲單車環騎，今年他為騎行十年獻賀禮，展開這一趟美、加、日三國環騎新挑戰。

「成家立業，忙了大半輩子，為什麼是我？」篤信天主教的陳敏先，在退休後的第三年、56歲時發現自己得了大腸癌。他開始反省過去，發願「假如讓我平安走出醫院，我希望未來為天主教會、為國家做一件有意義的事。」騎車變成了他第二人生的方向。

陳敏先畢業於中興大學外文系，他以美國詩人佛洛斯特(Robert Frost)的「The Road Not Taken」為師，以「為愛而騎(Biking for Love)」當作下半生有意義的生命出口，跟隨基督將福音傳至天涯海角。

他與台中書法名師陳盛章結緣，學習書法多年，因此也隨身帶著毛筆、墨、紙等現場揮毫留念，這也成為他騎行全球各地時，與陌生人交往的最好媒介，順便傳揚中華文化。

「華府不老騎士」祝錚，比陳敏先還大兩歲，也曾環島台灣和騎跨美國，這次他接待同為不老騎士的陳敏先，兩人一同騎過C&O運河，訪問華府僑教中心、賓州蓋茨堡(Gettysburg)；其他華府騎士也接力輪流陪陳敏先騎訪華府天主教大學、遊覽Harper Ferry、華府市區等地。

陳敏先將於12日由另一「華府不老騎士」劉輝龍陪同騎離華府，經巴爾地摩之後，他再獨自騎往費城和紐約；8月8日再前往加拿大蒙特利爾、渥太華並騎往多倫多；他預計8月27日搭機至日本，由東京騎往橫濱，轉車至名古屋，再騎往京都、大阪，9月18日搭機返台，完成美加日三國環騎之壯舉。

環島詩人大腸癌
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