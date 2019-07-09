每百人就一人思覺失調 但精神健康照護預算每人僅22元

2019-07-09 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



日前公視戲劇《我們與惡的距離》中，思覺失調症患者應思聰從發病、治療、到最後順利重返社會，這故事不只是劇情，也是患者的真實人生。但面對思覺失調症患者，我們真的準備好了嗎？

今年35歲的小成，在19歲準備升學時思覺失調症發作，因而中斷學業；由於他曾自行停藥，期間幻聽出現惡化、更衝到馬路上險被撞。現在透過定期回診讓症狀穩定，每周有三天在停車場工作，自食其力賺取收入，小成恢復信心與成就感、還能買禮物給媽媽。

台灣精神醫學會秘書長張家銘表示，思覺失調症是腦部疾病，每100人中就有1人為患者，因「思考」與「知覺」功能失調出現病症，時常會出現幻聽、妄想、社交退縮等症狀。

張家銘說，思覺失調症如同高血壓、糖尿病般是種慢性病，因此穩定治療、規律用藥格外重要；但據研究顯示，不到六成患者出院後第一個月有回診拿藥、僅四成五的患者持續治療一個月以上，顯示患者對於穩定治療的觀念仍然不足。

像是一名患者曾因副作用不舒服而把藥吐掉，不到一周就出現幻聽、被小鬼侵擾等幻覺；而有些患者可能會忘記吃藥、或自覺疾病穩定而自行停藥等，恐暴露於復發風險之中。

台灣精神醫學會理事長、中山附醫精神科主任賴德仁表示，其實像小成這樣病況穩定且能工作的患者，正在等待社會給他們一個回歸的機會，但社會似乎還沒準備好。

賴德仁說，以衛福部公告之年度預算書來看，108年度心理及口腔司的總預算約為20億，其中精神健康照護方面的國民心理健康第二期計畫預算僅四分之一，約5億元，相當於全台灣2300萬人口，平均1人的精神健康預算僅有22.08元，連一個三角飯糰都買不起。

賴德仁表示，思覺失調症患者回歸社會，需各方資源協助，包含醫療機構及民間機構的相互配合、個案追蹤輔導、醫療費用、社區照護等支持與制度建立才能達成，平均一人僅22元的預算真的不足，建議政府應增加相關預算與人力，投入更多資源。