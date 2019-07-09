兩成亞洲人具特殊基因 長庚證明服磺胺素嚴重過敏40倍

2019-07-09 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



藥物過敏是多數人困擾的議題，每次服藥都得戰戰兢兢，長庚皮膚科研究團隊發現，帶有「HLA-B＊13:01」基因的民眾服用磺胺類的藥物，發生嚴重過敏的機率是一般健康族群的40倍以上。

該項研究已於去年7月刊登在皮膚學研究期刊「皮膚病學研究雜誌」中。長庚皮膚科研究團隊呼籲家族有藥物過敏，可提早做基因篩檢與疾病早篩，降低嚴重過敏後的龐大醫療支出。

一名女大生全身嚴重紅疹與發燒連續多日，求診症狀仍舊持續，後來不但發燒又發生黃疸、少尿等症狀。轉至林口長庚就診，發現她是因為頑固型痤瘡（俗稱的青春痘）而服用了「磺胺類藥物」也就是抗生素的一種，引起藥物過敏。該名女大生體內嗜伊紅性白血球增加，引發肝衰竭。

林口長庚皮膚部醫師陳偉迪表示，磺胺類藥物引起藥物過敏的個案並不少見，研究團隊想進一步了解，磺胺類藥物與人體過敏的關係為何，發現帶有特殊基因「HLA-B＊13:01」基因的民眾，服用磺胺類發生嚴重藥物過敏，是一般人的40倍以上。文獻顯示，亞洲地區帶有HLA-B＊13:01基因的民眾，約10％到20％左右，等於10人中就有1到2人有此基因。

陳偉迪表示，帶有該基因不代表服用磺胺類藥物一定會發生藥物過敏，但是一旦發生，嚴重程度將會比一般人高。嚴重藥物過敏的反應包含史蒂芬文生強生症候群（SJS）、毒性表皮溶解症（TEN）、藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀。

這三種嚴重藥物過敏反應都可能致命，特別是史蒂芬文生強生症候群可能奪命。一般而言，多數民眾在發生藥物過敏時，會以為是簡單的紅疹，忽略就醫的時機，陳偉迪表示，若已經發生過一次藥物過敏，下一次再接觸到同樣的過敏物質，會使過敏的範圍愈來愈大，提醒民眾注意。