親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雷擊災害成常態
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

曾馨瑩首上政論節目 透露郭台銘選總統「一封簡訊告知」

林鄭月娥認輸：不撤《送中條例》 但全案「壽終正寢」

82歲阿嬤罹肺癌 不用開刀立體定位放射線治療腫瘤已除

2019-07-09 11:43聯合報 記者游振昇╱即時報導

一名82歲阿嬤健康檢查發現右肺異常，進一步檢查確診罹患肺癌，她年紀大，且病人及家屬皆無開刀意願，尋求多科諮詢後，最後到童綜合醫院放射腫瘤科進行治療，醫師以立體定位放射線治療，不用開刀，目前腫留已消除

童醫院放射腫瘤科林伯儒醫師診療發現，患者右肺腫瘤大小2.5公分且無淋巴結轉移，建議採用立體定位放射線治療(SBRT)，可以獲得較佳的療效。在充分溝通療程、效果及可能發生的副作用後，每天進行1次治療，一周內共5次，完成短療程放射線治療後效果良好，腫瘤已消除，目前持續追蹤一年無復發情形。

放射腫瘤科林伯儒醫師表示，立體定位放射線治療(SBRT)主要針對體積較小的腫瘤，每次施以高劑量放射線照射，藉由精準病灶定位搭配呼吸調控技術，有效破壞癌細胞，同時避免傷害周圍正常組織，提高治療效果。使用立體定位放射線治療(SBRT)技術，總療程僅需3~6次照射次數，無須手術與麻醉，相較過去傳統放射線治療動輒30到40次的療程，除了療效更好之外，還大大縮短每日往返醫院的舟車勞頓，減輕患者身心壓力，讓病患享有更佳的生活品質。

林伯儒醫師指出，任何治療皆須經由專業醫師評估，針對不同病灶給予妥適的治療照護，對於高齡者、心肺功能不佳、或合併其他內科疾病而有麻醉高風險患者，或對手術治療意願不高的早期肺癌及肝癌患者，立體定位放射線治療(SBRT)可成為另一種替代治療選擇。

童綜合醫院醫師林伯儒說明，這名阿嬤肺腫瘤位置。圖／童醫院提供
童綜合醫院醫師林伯儒說明，這名阿嬤肺腫瘤位置。圖／童醫院提供
分享

腫瘤醫師患者
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

新吃法快學！沒東西蓋泡麵他用煎蛋一招解決 網笑虧：好像酥皮濃湯

2019-07-09 12:00

極端高溫成常態 專家：高溫工作多休息多喝水

2019-07-09 10:48

史前館傳捷報！仿史前獨木舟成功橫渡黑潮抵與那國島

2019-07-09 10:13

研究：鍛鍊身體這件事 大腦容易讓人誤以為自己比實際情況更努力

2019-07-09 09:16

台南登革熱警訊全台都收到 網友狂問「開山里在哪？」

2019-07-09 12:49

一張圖神解疫情警示簡訊 原來全台灣都是「開山里」

2019-07-09 12:46

綠島唯一女醫生因職涯規畫請辭 她盼兩年後再回台東

2019-07-09 12:27

每百人就一人思覺失調 但精神健康照護預算每人僅22元

2019-07-09 12:18

綠島唯一女醫師6月底辭職 衛生局長：有補充醫師人力

2019-07-09 12:02

兩成亞洲人具特殊基因 長庚證明服磺胺素嚴重過敏40倍

2019-07-09 12:00

中一中、中女中94點錄取 108課綱讓私校外流「止血」

2019-07-09 11:42

伊甸調查六成七身障者對老後生活品質沒把握

2019-07-09 10:34

健保費繳納更便利 新增三行動支付業者

2019-07-09 10:11

這個縣超殺！ 買電動機車只要付一半的錢

2019-07-09 10:00

未來一周北台灣都飆上35度 南部玩水小心長浪

2019-07-09 09:49

梅雨季結束但雨怎麼下沒完 鄭明典說成因

2019-07-09 08:35

中南部的雨要下到何時 吳德榮：西南季風下周一結束

2019-07-09 08:00

午後熱力作用 中南部今有雷陣雨

2019-07-09 04:59

全台空品連三天良好 北部午後臭氧濃度恐上升

2019-07-09 04:59

威力彩連37摃 頭獎上看9.2億

2019-07-09 00:04

抗秋行軍蟲 農委會：玉米田最好轉作

2019-07-09 00:04

14歲就視網膜剝離 醫師：別宅了

2019-07-09 00:04

禁用免洗筷...許多業者早改環保餐具

2019-07-08 23:50

不只調理 感冒、急症也能找中醫

2019-07-08 23:48

健康你我他／洗衣粉加皂絲 泡走汗酸味

2019-07-08 23:48

大腸癌篩檢 1個步驟是準確關鍵

2019-07-08 23:48

子宮肌腺症擅自停藥 她經痛到走不了

2019-07-08 23:48

談器捐難開口 兩時機最好溝通

2019-07-08 23:48

禁用免洗餐具 北市擴及量販百貨美食街

2019-07-08 23:47

喝酒就臉紅 罹食道癌風險恐增40倍

2019-07-08 23:40

比照菸害防制法 農委會籲訂定檳榔防制管理條例

2019-07-08 22:22

還有機會！威力彩又槓龜 11日頭獎上看9.2億元

2019-07-08 22:02

簡單3招練出腹肌、翹臀和美腿 夏天穿泳衣更自信

2019-07-08 21:21

影／三寶無視燈號逆向出隧道 遇大車「逼退」網歡呼：請掌聲鼓勵！

2019-07-08 20:00

華信航空9月4日開航台中－鳥取航線

2019-07-08 16:57

基隆、台南美食之都新上線 Uber Eats現在用現金也能付

2019-07-08 16:37

最新研究助脫罪 社群網路非憂鬱元凶

2019-07-08 16:24

外銷助益 香蕉產地價格持穩

2019-07-08 15:59

他連續8年返鄉辦英語營 要助偏鄉童翻轉人生

2019-07-08 15:57
看更多

熱門文章

這個縣超殺！ 買電動機車只要付一半的錢

2019-07-09 10:00

喝酒臉紅 小心食道癌風險恐增40倍以上

2019-07-08 12:59

影／【唐綺陽】2019下半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-07-08 21:28

世界夢號與盛世公主基隆港爭鋒 2強刷新3紀錄

2019-07-08 16:21

中南部的雨要下到何時 吳德榮：西南季風下周一結束

2019-07-09 08:00

大樂透今晚頭獎上看3.7億元 哪種生肖、星座最會中獎？

2019-07-09 05:59

梅雨季結束但雨怎麼下沒完 鄭明典說成因

2019-07-09 08:35

台南出現第6例登革熱 57歲男子染病

2019-07-08 14:51

來趟閨蜜之旅吧！酷航推馬爾地夫單程含稅3千起、雅典來回2萬有找

2019-07-08 15:54

還有機會！威力彩又槓龜 11日頭獎上看9.2億元

2019-07-08 22:02

台南登革熱疫情升溫 發布國家天災警報

2019-07-09 12:20

綠島唯一女醫師6月底辭職 衛生局長：有補充醫師人力

2019-07-09 12:02

台南登革熱首發警訊全國都傳？ 疾管署：系統問題誤發

2019-07-09 12:31

國中生玩手機視網膜剝離 近視是病別輕忽

2019-07-08 13:37

登革熱病例加個不停 台南東區再新增一例

2019-07-08 14:05

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

【女性心聲】劉素美／結婚紀念日

2019-07-09 06:00

午後熱力作用 中南部今有雷陣雨

2019-07-09 04:59

每日星座運勢／水瓶情場上頗為得意 投資可進可退

2019-07-09 00:00

禁用免洗餐具 北市擴及量販百貨美食街

2019-07-08 23:47

【重磅快評】新南向幫印尼登革熱防治是拚外交？

2019-07-09 09:46

夏日內衣5大困擾你中了幾項？新款「無痕」設計超貼心

2019-07-08 15:24

網站沒有loading好？ 巴黎世家新包包讓你懷疑雙眼

2019-07-08 13:23

他連續8年返鄉辦英語營 要助偏鄉童翻轉人生

2019-07-08 15:57

【童言童語】蕭詠／找不到原地

2019-07-09 06:00

【家人關係】張益寧／潭邊最美的風景

2019-07-09 06:00

台南新增一例本土登革熱病例 從發病到通報長達8天

2019-07-08 19:09

台南持續爆發登革熱本土病例 社教中心人多設防蚊隔網

2019-07-08 16:00

簡單3招練出腹肌、翹臀和美腿 夏天穿泳衣更自信

2019-07-08 21:21

防登革熱台南成立顧問團 顧問看疫情不樂觀

2019-07-08 15:52

跌倒多次迎來幸福 黃小柔：女人今天要比昨天更開心

2019-07-08 13:06

關掉ATP仍能限速 普悠瑪、太魯閣號擬年底前「裝外掛」

2019-07-09 10:08

不知道就落伍啦！網紅激推超萌「卡娜赫拉」現蹤小7門市

2019-07-08 17:15

史前館傳捷報！仿史前獨木舟成功橫渡黑潮抵與那國島

2019-07-09 10:13

14歲就視網膜剝離 醫師：別宅了

2019-07-09 00:04

美福食集網購生鮮超商取 最長可以寄放5天

2019-07-08 17:42

越熱越易發糖尿病 學界眾說紛紜

2019-07-08 13:06

綠島唯一女醫生因職涯規畫請辭 她盼兩年後再回台東

2019-07-09 12:27

不滿衛福部輕視弱勢者醫療環境 民團發文猛批

2019-07-08 14:16

原因不只加班、高工時！一張表測「你是否過勞」

2019-07-08 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top