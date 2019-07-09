82歲阿嬤罹肺癌 不用開刀立體定位放射線治療腫瘤已除

2019-07-09 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一名82歲阿嬤健康檢查發現右肺異常，進一步檢查確診罹患肺癌，她年紀大，且病人及家屬皆無開刀意願，尋求多科諮詢後，最後到童綜合醫院放射腫瘤科進行治療，醫師以立體定位放射線治療，不用開刀，目前腫留已消除

童醫院放射腫瘤科林伯儒醫師診療發現，患者右肺腫瘤大小2.5公分且無淋巴結轉移，建議採用立體定位放射線治療(SBRT)，可以獲得較佳的療效。在充分溝通療程、效果及可能發生的副作用後，每天進行1次治療，一周內共5次，完成短療程放射線治療後效果良好，腫瘤已消除，目前持續追蹤一年無復發情形。

放射腫瘤科林伯儒醫師表示，立體定位放射線治療(SBRT)主要針對體積較小的腫瘤，每次施以高劑量放射線照射，藉由精準病灶定位搭配呼吸調控技術，有效破壞癌細胞，同時避免傷害周圍正常組織，提高治療效果。使用立體定位放射線治療(SBRT)技術，總療程僅需3~6次照射次數，無須手術與麻醉，相較過去傳統放射線治療動輒30到40次的療程，除了療效更好之外，還大大縮短每日往返醫院的舟車勞頓，減輕患者身心壓力，讓病患享有更佳的生活品質。