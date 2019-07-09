中一中、中女中94點錄取 108課綱讓私校外流「止血」

2019-07-09 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中一中、台中女中國中教育會考最低錄取門檻出爐，兩校最低門檻均94點。

不過，中女中有一個奇怪現象，今年招收633人，其中600人都是94點，剩下33人是92點錄取，「93點完全斷層」，中女中推估今年招生人數減少，考生看序位區間可能覺得不會上榜，93點都沒有大膽填志願，而私校流失的人數，剛好讓92點的原住民、偏鄉加分考生錄取。

今年考生多敗在作文，中投區滿分111點，中一中僅2人、中女中6人。中一中110點、109點人數很多，都是學科滿分，作文分別是5級、4級分；中女中也有同樣現象。

另一個台中市明星高中發現最大的共同現象是，108課綱即將上路，中一中、中女中今年來自私校考生人數大幅銳減。中一中教務主任廖財固表示，往年中一中來自某私校人數達50多人，今年直接「腰斬」，剩下20人，推測是108課綱即將上路，私校拼命宣傳「學習歷程檔案」，家長可能不放心，選擇直升多。

中女中教務主任陳元泰也表示，女中私立學生來源最多是曉明女中，每年穩定50多人，今年曉明女中「跳槽」到中女中讀高中也少了10多人，剩下30出頭的人數。

台中一中、台中女中表示，108課綱反而私校在高中部招生「止血」，減少學生外流，想直升的人數多。兩校認為，家長完全不用擔心，明星高中都是108課綱前導學校，課程準備早已規劃好，資源豐富、競爭力較好，學歷歷程檔案建立也不會因為國中讀私校、高中讀公立學校有中斷。