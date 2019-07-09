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高雄區高中職免試入學放榜 雄中5A30點 雄女5A28點

2019-07-09 11:08聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄區108學年度高級中等學校免試入學今天上午11點放榜，今年招生名額2萬4141名，有1萬7533人報名，錄取1萬7396人，錄取率為99.22%，第一志願群錄取率98.78%。錄取門檻雄中5A30點，雄女5A28點，高師大附中5A27點，同分比序。

雄中去年錄取門檻是5A30分、29點，雄女為5A30分、28點。雄女、雄女去年一般生各招798人，今年因班級編班人數減少1人，核定招生數也減為756名。

高雄市教育局表示，今年公立學校缺額主要仍以偏鄉高中職學校為主，包括六龜高中、旗美高中及旗山農工等。有關續招部分，要看12日的各校報到率，目前教育部國教署已訂定「高級中等學校辦理免試續招審查原則」，教育局會依報到結果再行審議。

免試入學的分發結果通知單，集體報名學生請直接向原畢業國中領取，個別報名學生的分發結果通知單，會直接郵寄至學生回郵地址。學生也可自行上網下載列印免試入學分發結果通知單。教育局提醒，已獲錄取的學生，應持免試入學分發結果通知單、學歷證件及身分證或戶口名簿，7月12日上午9時至11時，到學校報到，逾期視同放棄。

高雄區高中職免試入學放榜，雄女貼出錄取榜單。記者徐如宜／攝影
高雄區高中職免試入學放榜，雄女貼出錄取榜單。記者徐如宜／攝影
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高雄區高中職免試入學放榜，雄中錄取門檻5A30點，同分比序。記者徐如宜／攝影
高雄區高中職免試入學放榜，雄中錄取門檻5A30點，同分比序。記者徐如宜／攝影
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免試入學教育局教育部雄中雄女
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