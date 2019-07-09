高雄區高中職免試入學放榜 雄中5A30點 雄女5A28點

2019-07-09 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄區108學年度高級中等學校免試入學今天上午11點放榜，今年招生名額2萬4141名，有1萬7533人報名，錄取1萬7396人，錄取率為99.22%，第一志願群錄取率98.78%。錄取門檻雄中5A30點，雄女5A28點，高師大附中5A27點，同分比序。

雄中去年錄取門檻是5A30分、29點，雄女為5A30分、28點。雄女、雄女去年一般生各招798人，今年因班級編班人數減少1人，核定招生數也減為756名。

高雄市教育局表示，今年公立學校缺額主要仍以偏鄉高中職學校為主，包括六龜高中、旗美高中及旗山農工等。有關續招部分，要看12日的各校報到率，目前教育部國教署已訂定「高級中等學校辦理免試續招審查原則」，教育局會依報到結果再行審議。