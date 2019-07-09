極端高溫成常態 專家：高溫工作多休息多喝水

2019-07-09 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局統計，台北6月就有11天高溫達35度以上、7月截至今天(9日)就有4天逾35度高溫，下周預報更是每天都達35度以上極端高溫。氣象專家說，放高溫假並不容易，但是雇主應該讓戶外工作者在高溫時增加休息時間。

中央氣象局定義35度為極端高溫，根據氣象局統計去年6月到8月，近2個月達35度以上高溫。至於今年，6月各地超過35度的天數包括台東12天、台北11天、板橋六天、嘉義四天、台中三天、基隆三天。

氣象局預報員陳伊秀表示，受到西南風帶來的沉降作用影響，未來一周大台北盆地高溫預計都達35度以上，昨天台東太麻里出現39.5度高溫，未來幾天，台東也要持續留意焚風。

氣象局技正黃椿喜表示，不論是全球暖化或都市溫度都有愈來愈高的現象，這幾年也越來越明顯，而高溫對於人體最直接的影響就是健康，目前氣象局透過發布高溫資訊提醒民眾留意。

至於高溫時是否應該放高溫假，避免勞工熱傷害。天氣風險公司總經理彭啟明表示，因為高溫假放假標準難以拿捏，一天中最熱的時間是中午前後，很難放假幾個小時再回來上班，可以透過增加高溫期間休息時間，取代高溫假的方式，保障戶外勞動者的身體健康。

高雄醫學大學公共衛生學系教授莊弘毅表示，高溫35度以上的工作環境，已經定義為高溫工作環境，要謹慎預防熱衰竭與中暑。戶外工作者一旦發現有人中暑，出現意識不清、體溫達到38度以上等發熱狀況，就要立即協助送醫，不能只是到陰涼處休息，不然可能會有生命危險。