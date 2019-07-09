伊甸調查六成七身障者對老後生活品質沒把握

2019-07-09 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台灣將於2025年進入超高齡社會，伊甸基金會今天發布「老後生活想像調查」結果，假設明日就進入老後生活，相較有65.2%的一般民眾最擔心老後「未有充足財富可自行規畫運用」，逾七成的身心障礙者則是最擔心老後的「身體健康」（71.6%）。

而當詢問對自身老後生活品質的想像，七成六的身心障礙者沒把握，在身體機能快速退化，以及環境設施不友善等負面因素下，安心變老顯然成為身心障礙朋友遙不可及的夢想。

伊甸基金會資源發展處處長張炎玉表示，隨著年紀漸長，一般民眾對老後生活品質的信心程度逐步提升，代表一般人在中、壯年時期，有較足夠的時間為老後生活做好準備，包括財務規畫、興趣培養、家庭照護負擔分散、以及自身健康狀況掌握等；然而，對身心障礙朋友來說，隨著年紀越長，對老後生活品質卻越來越沒把握，主要因素則分別為身體健康狀況變差（88.5%）、經濟及財務因素（73.3%），以及缺乏照顧（63.6%）。

伊甸基金會表示，隨著台灣人口結構越來越老，各項長照政策擬定及執行推廣迫在眉睫，一般人恐怕很難想像，身心障礙者除了擔心老後生活，更多是從青、壯年就持續面對就業困難、身體機能快速退化、被迫提早退休及環境不友善等歧視與壓力，使得身心障礙者面對老後生活較一般人更加焦慮。在缺乏完善的就業服務或生活協助的支持下，又老又窮很可能成為身心障礙者老後的共同寫照。

35歲的重度腦性麻痺患者小蘭，在宜蘭教養院的教導協助下，小蘭從事事需要他人協助，到現在能夠以腳代手完成地板滾球、繪畫等活動，豐富小蘭的人際關係與社交生活，更透過肢體運動延緩身體機能退化，讓小蘭更有信心面對未來。