關掉ATP仍能限速 普悠瑪、太魯閣號擬年底前「裝外掛」

2019-07-09 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



去年10月台鐵普悠瑪列車翻覆，造成18死、200多人輕重傷，經調查與關閉ATP自動防護系統、未能阻止超速有關。

為了提升行車安全，台鐵局預計年底前在太魯閣號及普悠瑪號等新自強號「裝外掛」，斥資兩億加裝限速備援系統，6月底已進行試車。交通部說，會視後續測試情況，決定具體發展方向。

台鐵局說，今年初委託中山科學研究院進行研究，耗時五個月，研發出「ATP系統隔離後限速備援系統」，當列車加裝該系統，即便ATP被關掉都能夠限制速度，讓列車速度最高維持在時速60公里，一旦超過63公里會緊急煞車，防止憾事再次發生。

台鐵局說，該系統是國產化推動重要指標，預計年底前在52輛普悠瑪號及太魯閣號上加裝，共有52個編組，每個編組都有駕駛室，所以共需加裝52套備援系統，每套32萬元，若再加上112年要裝完其他818輛，預估花費2.7億元。

台鐵局說，6月25日已完成樹林到宜蘭間試車，上周向交通部報告，交部指示要積極處理。

交通部政務次長黃玉霖說，中科院團隊完成初步設計，已進入雛型測試，會視後續測試狀況，在8月決定具體發展及開發方向，希望有效提升行車安全。