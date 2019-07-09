未來一周北台灣都飆上35度 南部玩水小心長浪

2019-07-09 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



未來天氣持續受到西南風影響，中央氣象局提醒要留意高溫以及斷續降雨，尤其未來一周北台灣高溫都達35度。

已經熱了好幾天，氣象局今天再針對北台灣、東台灣發布高溫資訊。另外，正值暑假到南部海邊玩水要特別注意安全，明後兩天有長浪，東部則有發生焚風的可能。

氣象局預報員陳伊秀表示，周四之前都是受西南風影響的天氣，南台灣、中部地區都可能會有斷續降雨，其他地區以午後雷陣雨、多雲時晴的天氣為主。

陳伊秀說，周五到下周一西南風減弱，中南部的降雨會從連續性降雨減為局部降雨，原則上仍以午後雷陣雨天氣型態為主。她說，這段時間太平洋高壓比較強，屬於穩定的天氣，天氣也比較熱。

氣象局預測今天大台北地區高溫可能再達到36度，因此發布黃色燈號，另外昨台東太麻里出現39.5度高溫，今天花東也不排除再出現38度以上高溫，氣象局對花東發布橙色燈號，民要留意防曬。

陳伊秀表示，根據目前氣象局的預測，未來一周北台灣高溫都達35度。怎麼這麼熱，陳伊秀說，主要是受到西南風影響，大台北地區盆地沉降作用導致，因此高溫會飆上去。其他地區高溫，中南部約33、34度。