親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雷擊災害成常態
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

北京比基尼之亂：中國「膀爺」的文明整治？

鍾小平開第一槍 宣布退出國民黨替柯文哲輔選

未來一周北台灣都飆上35度 南部玩水小心長浪

2019-07-09 09:49聯合報 記者董俞佳╱即時報導

未來天氣持續受到西南風影響，中央氣象局提醒要留意高溫以及斷續降雨，尤其未來一周北台灣高溫都達35度。

已經熱了好幾天，氣象局今天再針對北台灣、東台灣發布高溫資訊。另外，正值暑假到南部海邊玩水要特別注意安全，明後兩天有長浪，東部則有發生焚風的可能。

氣象局預報員陳伊秀表示，周四之前都是受西南風影響的天氣，南台灣、中部地區都可能會有斷續降雨，其他地區以午後雷陣雨、多雲時晴的天氣為主。

陳伊秀說，周五到下周一西南風減弱，中南部的降雨會從連續性降雨減為局部降雨，原則上仍以午後雷陣雨天氣型態為主。她說，這段時間太平洋高壓比較強，屬於穩定的天氣，天氣也比較熱。

氣象局預測今天大台北地區高溫可能再達到36度，因此發布黃色燈號，另外昨台東太麻里出現39.5度高溫，今天花東也不排除再出現38度以上高溫，氣象局對花東發布橙色燈號，民要留意防曬。

陳伊秀表示，根據目前氣象局的預測，未來一周北台灣高溫都達35度。怎麼這麼熱，陳伊秀說，主要是受到西南風影響，大台北地區盆地沉降作用導致，因此高溫會飆上去。其他地區高溫，中南部約33、34度。

其他天氣方面，陳伊秀說，明後兩天，南部、恆春半島可能有長浪發生的機率，現在已經是暑假，如果到南台灣海邊玩的朋友要特別注意，小心安全。另外，今明兩天西南風強，台東地區、花東縱谷有焚風發生的機率，也要留意防曬，不要持續待在戶外。

中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
分享

高溫氣象局
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

關掉ATP仍能限速 普悠瑪、太魯閣號擬年底前「裝外掛」

2019-07-09 10:08

極端高溫成常態 專家：高溫工作多休息多喝水

2019-07-09 10:48

史前館傳捷報！仿史前獨木舟成功橫渡黑潮抵與那國島

2019-07-09 10:13

研究：鍛鍊身體這件事 大腦容易讓人誤以為自己比實際情況更努力

2019-07-09 09:16

伊甸調查六成七身障者對老後生活品質沒把握

2019-07-09 10:34

健保費繳納更便利 新增三行動支付業者

2019-07-09 10:11

這個縣超殺！ 買電動機車只要付一半的錢

2019-07-09 10:00

梅雨季結束但雨怎麼下沒完 鄭明典說成因

2019-07-09 08:35

中南部的雨要下到何時 吳德榮：西南季風下周一結束

2019-07-09 08:00

午後熱力作用 中南部今有雷陣雨

2019-07-09 04:59

全台空品連三天良好 北部午後臭氧濃度恐上升

2019-07-09 04:59

威力彩連37摃 頭獎上看9.2億

2019-07-09 00:04

抗秋行軍蟲 農委會：玉米田最好轉作

2019-07-09 00:04

14歲就視網膜剝離 醫師：別宅了

2019-07-09 00:04

禁用免洗筷...許多業者早改環保餐具

2019-07-08 23:50

不只調理 感冒、急症也能找中醫

2019-07-08 23:48

健康你我他／洗衣粉加皂絲 泡走汗酸味

2019-07-08 23:48

大腸癌篩檢 1個步驟是準確關鍵

2019-07-08 23:48

子宮肌腺症擅自停藥 她經痛到走不了

2019-07-08 23:48

談器捐難開口 兩時機最好溝通

2019-07-08 23:48

禁用免洗餐具 北市擴及量販百貨美食街

2019-07-08 23:47

喝酒就臉紅 罹食道癌風險恐增40倍

2019-07-08 23:40

比照菸害防制法 農委會籲訂定檳榔防制管理條例

2019-07-08 22:22

還有機會！威力彩又槓龜 11日頭獎上看9.2億元

2019-07-08 22:02

簡單3招練出腹肌、翹臀和美腿 夏天穿泳衣更自信

2019-07-08 21:21

影／三寶無視燈號逆向出隧道 遇大車「逼退」網歡呼：請掌聲鼓勵！

2019-07-08 20:00

華信航空9月4日開航台中－鳥取航線

2019-07-08 16:57

基隆、台南美食之都新上線 Uber Eats現在用現金也能付

2019-07-08 16:37

最新研究助脫罪 社群網路非憂鬱元凶

2019-07-08 16:24

外銷助益 香蕉產地價格持穩

2019-07-08 15:59

他連續8年返鄉辦英語營 要助偏鄉童翻轉人生

2019-07-08 15:57

解決旅客提行李行動的「痛點」 行李特工創辦人：客人的信賴是最大成就

2019-07-08 15:11

一成台灣人曾外漂就學或就業 缺少工作機會是關鍵

2019-07-08 15:00

秋行軍蟲確認近200例 全台剩南投、嘉義未淪陷

2019-07-08 14:22

南高屏大雨特報 台東、花蓮高溫橙色燈

2019-07-08 14:17

不滿衛福部輕視弱勢者醫療環境 民團發文猛批

2019-07-08 14:16

太陽系最美星體土星 這天晚上用肉眼就能觀察

2019-07-08 14:13

國中生玩手機視網膜剝離 近視是病別輕忽

2019-07-08 13:37

越熱越易發糖尿病 學界眾說紛紜

2019-07-08 13:06
看更多

熱門文章

影／聽雷聲響先衝回家拔插頭 他家4年被雷擊3次

2019-07-08 11:51

天生就是「棋子」？這5星座老是被朋友利用！

2019-07-08 12:00

這個縣超殺！ 買電動機車只要付一半的錢

2019-07-09 10:00

世界夢號與盛世公主基隆港爭鋒 2強刷新3紀錄

2019-07-08 16:21

喝酒臉紅 小心食道癌風險恐增40倍以上

2019-07-08 12:59

影／【唐綺陽】2019下半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-07-08 21:28

綠島差點沒瓦斯可用 王明鉅：這危機2025年會席捲全台

2019-07-08 11:52

遊東京迪士尼丟保溫瓶 她一個月後收到驚喜包大嘆「感恩讚嘆」

2019-07-08 11:18

這個鄉鎮「雷神索爾」最愛造訪 居民家電壞到怕

2019-07-08 11:31

中南部的雨要下到何時 吳德榮：西南季風下周一結束

2019-07-09 08:00

大樂透今晚頭獎上看3.7億元 哪種生肖、星座最會中獎？

2019-07-09 05:59

來趟閨蜜之旅吧！酷航推馬爾地夫單程含稅3千起、雅典來回2萬有找

2019-07-08 15:54

梅雨季結束但雨怎麼下沒完 鄭明典說成因

2019-07-09 08:35

台南出現第6例登革熱 57歲男子染病

2019-07-08 14:51

還有機會！威力彩又槓龜 11日頭獎上看9.2億元

2019-07-08 22:02

國中生玩手機視網膜剝離 近視是病別輕忽

2019-07-08 13:37

登革熱病例加個不停 台南東區再新增一例

2019-07-08 14:05

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

禁用免洗餐具 北市擴及量販百貨美食街

2019-07-08 23:47

午後熱力作用 中南部今有雷陣雨

2019-07-09 04:59

每日星座運勢／水瓶情場上頗為得意 投資可進可退

2019-07-09 00:00

吃竹筍差點毒死自己？原來這個成分才是真兇！

2019-07-08 11:51

【女性心聲】劉素美／結婚紀念日

2019-07-09 06:00

夏日內衣5大困擾你中了幾項？新款「無痕」設計超貼心

2019-07-08 15:24

【重磅快評】新南向幫印尼登革熱防治是拚外交？

2019-07-09 09:46

他連續8年返鄉辦英語營 要助偏鄉童翻轉人生

2019-07-08 15:57

網站沒有loading好？ 巴黎世家新包包讓你懷疑雙眼

2019-07-08 13:23

簡單3招練出腹肌、翹臀和美腿 夏天穿泳衣更自信

2019-07-08 21:21

台南新增一例本土登革熱病例 從發病到通報長達8天

2019-07-08 19:09

台南持續爆發登革熱本土病例 社教中心人多設防蚊隔網

2019-07-08 16:00

防登革熱台南成立顧問團 顧問看疫情不樂觀

2019-07-08 15:52

跌倒多次迎來幸福 黃小柔：女人今天要比昨天更開心

2019-07-08 13:06

年銷月餅比聖母峰還高！這家飯店成為「月餅王」的幕後4大關鍵

2019-07-08 12:36

不知道就落伍啦！網紅激推超萌「卡娜赫拉」現蹤小7門市

2019-07-08 17:15

美福食集網購生鮮超商取 最長可以寄放5天

2019-07-08 17:42

【家人關係】張益寧／潭邊最美的風景

2019-07-09 06:00

【童言童語】蕭詠／找不到原地

2019-07-09 06:00

越熱越易發糖尿病 學界眾說紛紜

2019-07-08 13:06

不滿衛福部輕視弱勢者醫療環境 民團發文猛批

2019-07-08 14:16

14歲就視網膜剝離 醫師：別宅了

2019-07-09 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top