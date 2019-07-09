中南部的雨要下到何時 吳德榮：西南季風下周一結束

2019-07-09 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中南部的降雨何時了，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，最新模式模擬顯示，下周一晚間西南季風即將結束，水氣明顯減少；其前後時間已超過12天，有別於一般的西南風，故以「季風」稱之，實不為過。

吳德榮說，自木恩颱風4日登陸越南北部減弱後，其外圍季風低壓向北併入華南的滯留鋒，引發西南季風通過台灣，連續給台灣西南部迎風面帶來降雨，至今已是第6天，預計下周一將結束。

今天仍受西南季風影響，他說，雖然輸送至台灣附近的低層水氣稍減，迎風面的西南部還是有局部陣雨或雷雨；午後有局部短暫雷陣雨，中部及北台灣鄰近山區機率較高，有較大雨勢，要注意氣象局的特報。

溫度方面，吳德榮指出，大氣偏暖，白天未降雨時天氣炎熱，過山沉降更會在花東縱谷及東南部造成極高溫，要注意防晒、防中暑。今日北部氣溫約在25至36度、中部24至35度、南部25至33度、東部24至38度。

明天至周五（10至12日） 西南季風的型態持續，低層水氣略增，發生劇烈天氣的機率提高，沒有下雨時，白天悶熱；周六至下周一（13至15日）西南季風逐日減弱，輸送的低層水氣逐日減少，大氣慢慢穩定，西南部迎風面仍有降雨，但較為局部、短暫。

中央氣象局說，今天南部地區降雨仍明顯，中部地區也會有局部降雨，尤其午後配合熱力作用，會出現短暫陣雨或雷雨。至於北部及東半部大多為多雲到晴，午後在東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。