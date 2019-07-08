比照菸害防制法 農委會籲訂定檳榔防制管理條例

2019-07-08 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國內檳榔種植面積高達4萬2510公頃，但今天有媒體報導，政府30年來未訂定檳榔種植的農藥推薦用藥，導致農民無所依循，一顆檳榔甚至多達14種農藥殘留。農委會表示，多年來積極輔導農民轉作，後續將請政務委員召開跨部會會議，參照「菸害防制法」訂定「檳榔防制管理條例」。

國內檳榔種植面積約4萬2510公頃，主要產地分布於南投、屏東、嘉義及花蓮等地，年產量10萬公噸。農糧署103年起配合行政院政策推動檳榔廢園轉作計畫，檳榔種植面積由102年4萬5791公頃減少了3281公頃。

農委會說，今年持續輔導檳榔廢園及轉作，除提供轉作獎勵金以外，廢園每公頃補助15萬元；若轉作推薦作物，山坡地可再領取種苗費及田間管理費每公頃10萬元，合計補助25萬元，平地領取種苗費每公頃5萬元，合計補助20萬元。

為保障國人健康與檳榔農生計，農委會表示，今天邀集行政院食安辦公室、衛生福利部食品藥物管理署等單位，跨部會研商檳榔安全管理事宜。2003年國際癌症研究總署（IARC）已正式宣布檳榔為第一級人類致癌物，因此積極輔導農民轉作，但針對目前食用現況，仍積極推動相關管理政策，以維護食用者安全。