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簡單3招練出腹肌、翹臀和美腿 夏天穿泳衣更自信

2019-07-08 21:21聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

炎熱的天氣到海邊玩水是最消暑的方法，跟好姊妹一起換上比基尼拍拍美照，快樂度過假日時光。不過許多女性都有局部身材上的困擾，無法自信穿上泳衣，美波神器WAVE SHINE特別推薦幾款能展現身體不同部位優點或修飾效果的泳衣、比基尼，順便也分享幾招簡單訓練身體線條的運動，讓大家能夠更有自信展示身材。

★露腹肌最適合：上身渲染、刺繡等花紋設計款，可以讓目光聚焦在胸型延伸腹部，下身搭配綁帶款式或側編織設計等小巧思。

【腹部線條鍛鍊運動：V字捲腹】

起身時需要較強大的核心力量，使兩端肌肉同時收縮，刺激腹部。提醒在施作過程中頸部盡量放鬆，避免拉傷。

Step 1.平躺於地面

Step 2.將四肢向上舉起

Step 3.腹部用力，以手指觸碰腳尖

Step 4.再慢慢地躺回地面

Tips：盡量保持4秒內完成一次動作，每15下休息1分鐘，建議重複2-4組

★秀美臀最適合：挖臀設計可以營造翹臀視覺效果，側交叉珠飾款、腰側細帶搭配刻花金屬，縷空修飾腰線，創造完美曲線效果。

【臀部曲線鍛鍊運動：深蹲】

有助於臀部肌群力量的訓練，也可以消耗許多熱量，提醒施作時應注意「兩腳與肩同寬、腳尖朝前」、「脊椎維持一直線」兩大守則，才是正確有效的姿勢。

Step 1. 雙腳以與肩同寬的距離自然站立；雙手向前伸直

Step 2. 膝蓋彎曲，臀部向後坐，保持挺胸，

Step 3. 膝蓋彎曲至90度，保持大腿與地面平行，膝蓋不可超過腳尖

Step 4. 利用雙腳的力量，在背部保持直立的狀態下，慢慢回到站姿

Tips：每重複動作15下休息1分鐘 ，建議重複2-4組

★秀美腿最適合：能露出完整修長美腿的連身款

【腿部線條鍛鍊運動：側平板+抬腳】

可同步鍛鍊雙腿及背部，並有效提升體力，於施作過程應保持身體平衡，將重心放在彎起90度支撐的膝蓋上，避免拉傷。

Step 1. 側躺於地上

Step 2. 用手肘撐起上半身，背部打直

Step 3. 靠近地板的腳向後彎曲成90度

Step 4. 另一腳包含腳背打直，上下移動

Tips：每10下休息5秒，建議重複4-6組

WAVE SHINE二代側交叉珠飾微性感泳褲，890元。圖／WAVE SHINE...
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WAVE SHINE二代藍雀繡花雙綁比基尼，1,890元。圖／WAVE SHIN...
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WAVE SHINE 二代圓圈波光微性感泳褲，790元。圖／WAVE SHINE...
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WAVE SHINE二代刺繡曲線連身比基尼，3,290元。圖／WAVE SHIN...
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