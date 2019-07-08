親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雷擊災害成常態
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

談器捐難開口 兩時機最好溝通

2019-07-08 23:48聯合報 記者張益華／台北報導

台北慈濟醫院社工師林資菁(右)與家屬溝通器捐。 記者張益華／攝影
台北慈濟醫院社工師林資菁(右)與家屬溝通器捐。 記者張益華／攝影
分享

年邁父母面對最愛的兒子出意外，白髮人送黑髮人，在一路陪伴他們的台北慈濟醫院社工師林資菁的勸說下，夫妻倆決定替兒子捐出器官。

雖然歷經喪子之痛，夫妻倆卻感謝當年林資菁的陪伴，常跑到醫院探望她，把她當成親人，握著她的手幽幽地說「沒事」。林資菁明白，這是父母思念孩子但說不出口的心情。

器捐能否成功 家屬是關鍵

林資菁從事器捐勸募22年，看遍無數生命故事。她說，早期器官勸募很困難，往往一開口就被家屬破口大罵，近年觀念逐漸改變，讓更多病人因捐贈者的遺愛而重獲新生，「器捐得以成功，捐贈者家屬的支持是重要關鍵」。

她曾遇過一位父親瀕臨死亡，腦死判斷遲未通過，細心的她一直未見兒子來探視，後來發現原來兒子在監獄服刑，於是趕緊協助孩子來見父親最後一面，見了兒子，這名父親的腦判通過，得以器捐。

林資菁也遇過難以用科學解釋的情形，有位太太不敢幫先生決定，詢問丈夫以血壓高低來回應是否器捐，只要往上升就簽署同意書，結果「血壓真的往上升」。林資菁想，或許這就是親情感動天吧！也有父母不敢替孩子做主，於是她主動到病床前跟孩子聊聊，隔天這名父親說孩子來託夢，決定完成孩子器捐的心願。

投入器捐行列多年，林資菁每天都努力跟時間賽跑，常遇到挫折，有時捐贈者生前同意器捐，但家屬事後反悔；有家人間理念不和，遲遲無法決定器捐，只好靠擲筊決定，但太太最終考量家庭和諧，放棄器捐。

台北慈濟醫院社工師林資菁從事器捐勸募22年，陪伴家屬走過悲傷，至今不少家屬常寫卡...
台北慈濟醫院社工師林資菁從事器捐勸募22年，陪伴家屬走過悲傷，至今不少家屬常寫卡片感謝。 記者張益華／攝影
分享

林資菁觀察，「全屍的觀念，不想讓生病的家人再成承受一刀，加上很多捐贈者生前未與家人溝通」，是家屬不同意器捐的原因。她建議談論的時機，可以在參加過喪禮之後，這時候家屬間感觸最多，可以試著表達自己想把器官捐出來救更多人的念頭。

死亡難料 讓家人提前理解

另外，若平常一家和樂，那麼在相關新聞出現時，就能試著讓家人知道，自己想簽器官捐贈同意書。林資菁誠懇地說，「人生無常，死亡難以預料，讓家人提前理解生死是自然的事，必須勇敢面對」。

另外，她也發現國人對器捐有些迷思，經醫學診斷呈現腦死後，才能器捐，不然只能捐贈組織如眼角膜、皮膚。另外，患者器捐後，院方會協助修復遺體，保持捐贈者完完整整。

器官捐贈夫妻患者
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

還有機會！威力彩又槓龜 11日頭獎上看9.2億元

2019-07-08 22:02

簡單3招練出腹肌、翹臀和美腿 夏天穿泳衣更自信

2019-07-08 21:21

比照菸害防制法 農委會籲訂定檳榔防制管理條例

2019-07-08 22:22

影／三寶無視燈號逆向出隧道 遇大車「逼退」網歡呼：請掌聲鼓勵！

2019-07-08 20:00

不只調理 感冒、急症也能找中醫

2019-07-08 23:48

健康你我他／洗衣粉加皂絲 泡走汗酸味

2019-07-08 23:48

大腸癌篩檢 1個步驟是準確關鍵

2019-07-08 23:48

子宮肌腺症擅自停藥 她經痛到走不了

2019-07-08 23:48

喝酒就臉紅 罹食道癌風險恐增40倍

2019-07-08 23:40

華信航空9月4日開航台中－鳥取航線

2019-07-08 16:57

基隆、台南美食之都新上線 Uber Eats現在用現金也能付

2019-07-08 16:37

最新研究助脫罪 社群網路非憂鬱元凶

2019-07-08 16:24

外銷助益 香蕉產地價格持穩

2019-07-08 15:59

他連續8年返鄉辦英語營 要助偏鄉童翻轉人生

2019-07-08 15:57

解決旅客提行李行動的「痛點」 行李特工創辦人：客人的信賴是最大成就

2019-07-08 15:11

一成台灣人曾外漂就學或就業 缺少工作機會是關鍵

2019-07-08 15:00

秋行軍蟲確認近200例 全台剩南投、嘉義未淪陷

2019-07-08 14:22

南高屏大雨特報 台東、花蓮高溫橙色燈

2019-07-08 14:17

不滿衛福部輕視弱勢者醫療環境 民團發文猛批

2019-07-08 14:16

太陽系最美星體土星 這天晚上用肉眼就能觀察

2019-07-08 14:13

國中生玩手機視網膜剝離 近視是病別輕忽

2019-07-08 13:37

越熱越易發糖尿病 學界眾說紛紜

2019-07-08 13:06

喝酒臉紅 小心食道癌風險恐增40倍以上

2019-07-08 12:59

症狀好了擅自停藥 她因子宮肌腺症再次痛到無法走路

2019-07-08 12:58

影／近距離看書、寫字是主因 三成八的小二生有近視

2019-07-08 12:18

綠島差點沒瓦斯可用 王明鉅：這危機2025年會席捲全台

2019-07-08 11:52

吃竹筍差點毒死自己？原來這個成分才是真兇！

2019-07-08 11:51

秋行軍蟲襲玉米田 收穫後種不種農民好為難

2019-07-08 11:49

秋行軍蟲近一個月破6千例 農委會：通報多確認不多

2019-07-08 11:43

遊東京迪士尼丟保溫瓶 她一個月後收到驚喜包大嘆「感恩讚嘆」

2019-07-08 11:18

超熱！台東縣太麻里飆出39.5度高溫 台北市35.3度

2019-07-08 11:10

守護兒少不定期回報 社安網強化橫向聯繫

2019-07-08 11:08

兒虐家庭需精神輔導員 醫師也籲：社工勿長期外包

2019-07-08 11:03

阻止兒虐差最後一哩路 兒盟盼警政系統等更主動

2019-07-08 10:58

監委爆：美容醫學品質 僅2.1%醫美醫療院所獲認證

2019-07-08 10:45

超音波導引長效止痛術 不再憑手感、安全且精準

2019-07-08 10:01

整周都好熱 周三、周四水氣增多

2019-07-08 10:00

地球不是只有人類！ 別再用塑膠吸管喝進罪惡

2019-07-08 08:55

影／守護台灣76年 玉山氣象站紀錄片簡樸卻動人

2019-07-08 08:08
看更多

熱門文章

唐綺陽星座運勢週報：水逆開始！雙魚當心爛桃花 處女拿出實力提身價

2019-07-08 07:36

星巴克買一送一又來了！連續14天 日日有驚喜

2019-07-08 11:13

影／聽雷聲響先衝回家拔插頭 他家4年被雷擊3次

2019-07-08 11:51

天生就是「棋子」？這5星座老是被朋友利用！

2019-07-08 12:00

2019年第二波水逆來了請注意！重災星座排行&解法一次看

2019-07-08 08:40

不到千元帶回iPad？夜市「盲包」挖寶…為何多夢碎！

2019-07-08 09:00

世界夢號與盛世公主基隆港爭鋒 2強刷新3紀錄

2019-07-08 16:21

遊東京迪士尼丟保溫瓶 她一個月後收到驚喜包大嘆「感恩讚嘆」

2019-07-08 11:18

綠島差點沒瓦斯可用 王明鉅：這危機2025年會席捲全台

2019-07-08 11:52

這個鄉鎮「雷神索爾」最愛造訪 居民家電壞到怕

2019-07-08 11:31

彭啟明：今年恐2至4個侵台颱 很難像去年偏少那麼幸運

2019-07-08 08:01

喝酒臉紅 小心食道癌風險恐增40倍以上

2019-07-08 12:59

雷擊後變「放電男」 閃電伯夫婦樂當雪霸志工

2019-07-08 11:05

中南部有雨 大台北及花東高溫恐破36度

2019-07-08 05:03

影／【唐綺陽】2019下半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-07-08 21:28

超熱！台東縣太麻里飆出39.5度高溫 台北市35.3度

2019-07-08 11:10

影／守護台灣76年 玉山氣象站紀錄片簡樸卻動人

2019-07-08 08:08

台南出現第6例登革熱 57歲男子染病

2019-07-08 14:51

【家人關係】陳得勝／回老家取暖的男人

2019-07-08 08:00

來趟閨蜜之旅吧！酷航推馬爾地夫單程含稅3千起、雅典來回2萬有找

2019-07-08 15:54

【心情點滴】蘭蘭／迴縈舊夢

2019-07-08 06:00

土星衝來了！ 肉眼可見天文館辦觀測土星環活動

2019-07-08 08:02

登革熱病例加個不停 台南東區再新增一例

2019-07-08 14:05

還有機會！威力彩又槓龜 11日頭獎上看9.2億元

2019-07-08 22:02

國中生玩手機視網膜剝離 近視是病別輕忽

2019-07-08 13:37

【生活點滴】鄒惠蓉／黎明鬧鐘

2019-07-08 06:00

吃竹筍差點毒死自己？原來這個成分才是真兇！

2019-07-08 11:51

今天依舊炎熱！ 吳德榮：高溫上看37度

2019-07-08 07:53

夏日內衣5大困擾你中了幾項？新款「無痕」設計超貼心

2019-07-08 15:24

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

網站沒有loading好？ 巴黎世家新包包讓你懷疑雙眼

2019-07-08 13:23

他連續8年返鄉辦英語營 要助偏鄉童翻轉人生

2019-07-08 15:57

台南持續爆發登革熱本土病例 社教中心人多設防蚊隔網

2019-07-08 16:00

防登革熱台南成立顧問團 顧問看疫情不樂觀

2019-07-08 15:52

簡單3招練出腹肌、翹臀和美腿 夏天穿泳衣更自信

2019-07-08 21:21

年銷月餅比聖母峰還高！這家飯店成為「月餅王」的幕後4大關鍵

2019-07-08 12:36

台南新增一例本土登革熱病例 從發病到通報長達8天

2019-07-08 19:09

不知道就落伍啦！網紅激推超萌「卡娜赫拉」現蹤小7門市

2019-07-08 17:15

美福食集網購生鮮超商取 最長可以寄放5天

2019-07-08 17:42

地球不是只有人類！ 別再用塑膠吸管喝進罪惡

2019-07-08 08:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top