談器捐難開口 兩時機最好溝通

2019-07-08 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張益華 ／台北報導



台北慈濟醫院社工師林資菁(右)與家屬溝通器捐。 記者張益華／攝影 分享 facebook

年邁父母面對最愛的兒子出意外，白髮人送黑髮人，在一路陪伴他們的台北慈濟醫院社工師林資菁的勸說下，夫妻倆決定替兒子捐出器官。

雖然歷經喪子之痛，夫妻倆卻感謝當年林資菁的陪伴，常跑到醫院探望她，把她當成親人，握著她的手幽幽地說「沒事」。林資菁明白，這是父母思念孩子但說不出口的心情。

器捐能否成功 家屬是關鍵

林資菁從事器捐勸募22年，看遍無數生命故事。她說，早期器官勸募很困難，往往一開口就被家屬破口大罵，近年觀念逐漸改變，讓更多病人因捐贈者的遺愛而重獲新生，「器捐得以成功，捐贈者家屬的支持是重要關鍵」。

她曾遇過一位父親瀕臨死亡，腦死判斷遲未通過，細心的她一直未見兒子來探視，後來發現原來兒子在監獄服刑，於是趕緊協助孩子來見父親最後一面，見了兒子，這名父親的腦判通過，得以器捐。

林資菁也遇過難以用科學解釋的情形，有位太太不敢幫先生決定，詢問丈夫以血壓高低來回應是否器捐，只要往上升就簽署同意書，結果「血壓真的往上升」。林資菁想，或許這就是親情感動天吧！也有父母不敢替孩子做主，於是她主動到病床前跟孩子聊聊，隔天這名父親說孩子來託夢，決定完成孩子器捐的心願。

投入器捐行列多年，林資菁每天都努力跟時間賽跑，常遇到挫折，有時捐贈者生前同意器捐，但家屬事後反悔；有家人間理念不和，遲遲無法決定器捐，只好靠擲筊決定，但太太最終考量家庭和諧，放棄器捐。

台北慈濟醫院社工師林資菁從事器捐勸募22年，陪伴家屬走過悲傷，至今不少家屬常寫卡片感謝。 記者張益華／攝影 分享 facebook

林資菁觀察，「全屍的觀念，不想讓生病的家人再成承受一刀，加上很多捐贈者生前未與家人溝通」，是家屬不同意器捐的原因。她建議談論的時機，可以在參加過喪禮之後，這時候家屬間感觸最多，可以試著表達自己想把器官捐出來救更多人的念頭。

死亡難料 讓家人提前理解

另外，若平常一家和樂，那麼在相關新聞出現時，就能試著讓家人知道，自己想簽器官捐贈同意書。林資菁誠懇地說，「人生無常，死亡難以預料，讓家人提前理解生死是自然的事，必須勇敢面對」。

另外，她也發現國人對器捐有些迷思，經醫學診斷呈現腦死後，才能器捐，不然只能捐贈組織如眼角膜、皮膚。另外，患者器捐後，院方會協助修復遺體，保持捐贈者完完整整。