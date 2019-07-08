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基隆、台南美食之都新上線 Uber Eats現在用現金也能付

2019-07-08 16:37聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

宅經濟當道！Uber Eats今宣告擴大營運城市，加入基隆、台南2個擁有眾多美食小吃餐廳的城市，超過400家餐廳一次上線，30分鐘內就能吃到台南「莉莉水果店」、「小ㄚ鳳浮水魚焿」，還有基隆的「基隆天婦羅」、「阿本麗香排骨燒賣店」等熱門老店美食。歡慶服務開通，即日起至7月底止，還有免外送服務費優惠。

Uber Eats進入台灣市場3年，目前台灣營運範圍從北到南已包括基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄8大城市，與超過6,000家餐廳合作，從早上7點起的早餐服務時段現在也拓展至桃園與台中。近期更陸續進行5項功能升級，針對使用者，除了推出可以更清楚外送員前往餐廳取餐狀態的「訂餐精靈」，並加速整個訂餐流程在30分鐘內完成之外，現在除了原本的信用卡付款，更新增Apple Pay與現金支付方式，吸引學生等沒有信用卡族群使用，未來也計畫開通Line Pay等更多消費者慣用的行動支付，讓付款方式更靈活彈性。

針對外送員，接單專屬App現在則提供了「機會熱點指南」，幫助外送員更精準掌握目前需求熱區、加成獎勵，還能隨時查詢收入狀況；還新增了110緊急報案救援與分享行程給親友的快捷鍵。而針對店家，也給予自行設定符合餐廳目標、預算的優惠內容，並可透過系統查看優惠方案成效。

新增追蹤「外送員前往餐廳取單」狀態的「訂餐精靈」功能。記者黃筱晴／攝影
新增追蹤「外送員前往餐廳取單」狀態的「訂餐精靈」功能。記者黃筱晴／攝影
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Uber Eats同步揭秘三大飲食趨勢，包括台味尚青、早餐送到府、一餐+一杯的飲...
Uber Eats同步揭秘三大飲食趨勢，包括台味尚青、早餐送到府、一餐+一杯的飲料文化。圖／Uber Eats提供
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Uber Eats宣布新增基隆、台南2個營運城市，即日起至7月底止，還有免外送服...
Uber Eats宣布新增基隆、台南2個營運城市，即日起至7月底止，還有免外送服務費優惠。圖／Uber Eats提供
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Uber Eats宣布進軍基隆、台南，並延長桃園與台中的早餐營運服務時段。圖／U...
Uber Eats宣布進軍基隆、台南，並延長桃園與台中的早餐營運服務時段。圖／Uber Eats提供
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加入現金支付選項，無信用卡族群也能輕鬆訂餐。記者黃筱晴／攝影
加入現金支付選項，無信用卡族群也能輕鬆訂餐。記者黃筱晴／攝影
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