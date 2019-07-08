他連續8年返鄉辦英語營 要助偏鄉童翻轉人生

2019-07-08 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，為了提升偏鄉外語能力，連續8年在嘉義縣辦暑期偏鄉英文輔導營，為期4週的「108年溪頭米堤大飯店，關懷嘉義偏鄉英文輔導營」今天在過溝、布袋、東石等國小開班、完全免費，希望能拉近偏鄉與都會英語學習條件，補足偏鄉資源不足窘境。

李麗裕出身嘉義縣布袋鎮過溝庄，每年除夕前一天，都在布袋建德宮廣場盛大舉辦「感恩餐會」，而且已連續8年，在嘉義縣辦小學生暑期偏鄉英文輔導營，布袋鎮長陳鳳梅，縣議員蔡瑋傑等人，今天都到場感謝李麗裕，及來自各地的志工無私奉獻，也期勉小朋友努力學習，翻轉自己的人生。

李麗裕表示，嘉義縣為台灣最貧窮的縣市之一，學習資源短缺，尤其外文學習更顯困窘，學生若要要翻轉人生，就要從教育開始，學習好英文是翻轉人生的基本要件，英文更需從小紮根。

他說，今年號召交通大學、臺北大學、中興大學、臺北藝術大學等4所國立大學學生，共同策劃課程，僑生也投入這個有意義營隊，提供過溝、布袋、三江、龍崗、港墘、龍港、景山、布新、新塭、永安、網寮，和祥和國小等學童參與英文營。