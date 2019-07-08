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最新研究助脫罪 社群網路非憂鬱元凶

2019-07-08 16:24台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

FB、IG及推特過往都被視為是成年人罹患心靈疾病的禍源，但如今最新研究證實，其實...
FB、IG及推特過往都被視為是成年人罹患心靈疾病的禍源，但如今最新研究證實，其實社群網路的使用也能帶來正向力量。(photo by pxhere-under CC licensed)
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過往我們常聽到「社群網路（SNS）就是現代人憂鬱症的元凶」，但據美國最新研究日前指出，成年人其實能透過社群網站獲得心靈滿足，聽起來非常矛盾，該研究的學者漢普頓解釋，過去研究太過針對年輕族群，其實年輕人的憂慮原因眾多，使用SNS只是惡化而非主因，若普及到一般成年人，反而能透過SNS與認識的人分享生活而感到幸福。

根據《紐約時報》報導，過往我們常看到類似的新聞寫著「用社群網路使人患上憂鬱症」、「臉書影響心靈健康」等，其中多半提到去年針對社群網路的研究當佐證，當時該篇研究證實每天減少使用社群網路30分鐘，能改善心理健康。

但據《今日醫療新聞網》報導，密西根州立大學最新研究指出，社交媒體平台的使用有助於成年人維護彼此關係，這項受試者較為平均（各個年紀區間都包含的成年人）的研究指出，63%使用社群網路與人互動的成年人心靈較為健康。

至於被問到為何與過去研究產生矛盾，學者漢普頓解釋說：「過往研究並沒有錯，只是過度集中在年輕族群身上，才導致假說有所偏差。」漢普頓意即，造成年輕人憂慮的主要理由大部分都不是社群網路，社群網路只是一項激化的因素、惡化心靈疾病的一環而已。

加州學者福勒也舉出他的研究結果，驗證漢普頓所言，福勒表示，善用社交媒體可以傳播幸福感，用戶透過分享快樂狀態能鼓勵其他用戶跟著發布類似正向的貼文，例如說1名用戶先在IG上po出療癒、可愛的萌寵圖片，會帶給其他用戶快樂，其中跟他熟悉的用戶高機率會跟著轉貼這則貼文，最後達到「福祉傳播」，這也是增強心靈健康、與人互動的原因之一。

【更多精采內容，詳見

憂鬱症社交紐約時報
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