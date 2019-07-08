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夢的N次方上千教師參加 共渡108課綱實施前暑假

2019-07-08 15:03聯合報 記者陳俞安╱即時報導

教師專業成長研習活動-夢的N次方台南場今天於長榮大學舉行，由教育部長潘文忠、教育部國民及學前教育署長彭富源、台南市政府副秘書長王揚智、台南市教育局長鄭新輝、長榮大學校長李泳龍、南投縣爽文國中主任王政忠率領的100位教師群引領下熱鬧登場。活動從開放報名短短一周內總人數就突破千人，足見教師熱情正在持續發燒。市政府感受到教師們強烈的求知慾望，努力讓每位教師一圓在教育路上學習精進的夢。

潘文忠表示，今年暑假是實施108新課綱前的最後一個暑假，意義非凡，現今與過往的學習方式及風氣已經改變，現在的知識來源多元化且更新變動又快速。老師和教材已不是唯一的知識來源，新課綱強調的是教導學生學習的方法與態度，才能成為終身學習者。看到這麼多熱血的老師們在繁忙工作中，願意利用暑假來增能，深深感受到各位強烈的求知熱情，非常感動。

王揚智也指出，今年台南第3次承辦夢的N次方教師研習，每年都吸引超過1,000名教師，可見台南辦理研習的成熟度與魅力，是全國有目共睹。108新課綱即將啟航，南市為108新課綱上路也做了最好的準備，率先全國成立「新課綱專案辦公室」，也是全國最多所「前導學校」申請的縣市，提升老師課程設計的能力，培養老師素養導向教學的習慣，是台南市推動新課綱的重要策略。

鄭新輝表示，站在夢N台南場上看到每一位老師的笑容，也看到現場充滿渴望成長學習的教師們堅定的眼神，著實讓人萬分激動與感動。感謝每位教師給予臺南辦理研習的肯定與支持，相信在王政忠老師與教師團隊的引領下，一定能帶給各位教師「有效能的成長」。

李泳龍說到，歡迎大家回家，今年是長榮大學第3年承辦夢N，非常榮幸繼續參與辦這麼有意義的活動，看到這麼多優秀又熱血的教師願意犧牲暑假假期，共同在長榮大學精進成長，真是非常令人感動，更看見了臺灣教育的希望。

王政忠在最後的感謝詞特別說道，「Teachers get SUPPORT,Kids get HOPE」，是發起「夢的N次方」時的初衷。為了圓孩子的夢想，一同上路學習；一起專業成長；一同莫忘初衷。唯有老師獲得專業的支持，孩子才能成就一生的夢想。

「夢的N次方」是希望教師與孩子一同成長，這次教師研習也恰好在108課綱實施前舉行...
「夢的N次方」是希望教師與孩子一同成長，這次教師研習也恰好在108課綱實施前舉行。記者陳俞安／翻攝
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