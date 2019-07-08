一成台灣人曾外漂就學或就業 缺少工作機會是關鍵

2019-07-08 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



草根影響力文教基金會今天舉行「台灣青年外漂議題」調查發表記者會，最新調查顯示，一成受訪民眾曾外漂到國外就學或就業，外漂就業年齡以18至30歲居多，台灣找不到合適就業機會是外漂關鍵。

調查顯示，27.78%受訪者或其家人曾外漂到國外就學或就業，受訪者本人外漂比率約10.57%，也就是說，每十人就有一人外漂就學或就業。外漂就學地區以美加最多，其次為中國大陸地區；外漂就學階段以大學最多，其次為高中。外漂年齡以18至30歲居多，其次是31至40歲。

外漂就學原因，以拓展國際視野（26.04%）、國外教育品質較優（24.16%）比率最高。另外，有50.53%外漂受訪者不認同台灣的教學品質及內容可提升青年就業競爭。有44.73％外漂者不認同台灣就業環境適合青年生存發展。

針對調查結果，草根影響力文教基金會表示，政府應針對教育資源與市場人才需求間做深入的盤點後，制定出合理的教育資源分配，相關單位亦應督促學校制訂開拓學生國際視野的多元學習課程以及針對符合市場人才就業需求的課程改善。提供更多元的就業媒合輔導或創業募資輔導措施亦同時須更快速進行國內產業創新升級、提升就業環境及機會。