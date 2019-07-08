親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雷擊災害成常態
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

長榮求償5.78億元連幹部一起告 工會：組律師團應戰

台韓友好！22台人濟州島犯詐欺 韓遣送回台不送陸

一成台灣人曾外漂就學或就業 缺少工作機會是關鍵

2019-07-08 15:00聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

草根影響力文教基金會今天舉行「台灣青年外漂議題」調查發表記者會，最新調查顯示，一成受訪民眾曾外漂到國外就學或就業，外漂就業年齡以18至30歲居多，台灣找不到合適就業機會是外漂關鍵。

調查顯示，27.78%受訪者或其家人曾外漂到國外就學或就業，受訪者本人外漂比率約10.57%，也就是說，每十人就有一人外漂就學或就業。外漂就學地區以美加最多，其次為中國大陸地區；外漂就學階段以大學最多，其次為高中。外漂年齡以18至30歲居多，其次是31至40歲。

外漂就學原因，以拓展國際視野（26.04%）、國外教育品質較優（24.16%）比率最高。另外，有50.53%外漂受訪者不認同台灣的教學品質及內容可提升青年就業競爭。有44.73％外漂者不認同台灣就業環境適合青年生存發展。

針對調查結果，草根影響力文教基金會表示，政府應針對教育資源與市場人才需求間做深入的盤點後，制定出合理的教育資源分配，相關單位亦應督促學校制訂開拓學生國際視野的多元學習課程以及針對符合市場人才就業需求的課程改善。提供更多元的就業媒合輔導或創業募資輔導措施亦同時須更快速進行國內產業創新升級、提升就業環境及機會。

草根基金會於5月25日至6月8日針對一般民眾進行電話號碼隨機抽樣問卷調查，有效樣本數為1213份，在95%信心水準下，正負抽樣誤差值為3個百分點。

草根影響力文教基金會今天舉行「台灣青年外漂議題」調查發表記者會，最新調查顯示，1...
草根影響力文教基金會今天舉行「台灣青年外漂議題」調查發表記者會，最新調查顯示，1成受訪民眾曾外漂到國外就學或就業，外漂就業年齡以18至30歲居多，台灣找不到合適就業機會是外漂關鍵。本報資料照片
分享

創業
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

超熱！台東縣太麻里飆出39.5度高溫 台北市35.3度

2019-07-08 11:10

遊東京迪士尼丟保溫瓶 她一個月後收到驚喜包大嘆「感恩讚嘆」

2019-07-08 11:18

彭啟明：今年恐2至4個侵台颱 很難像去年偏少那麼幸運

2019-07-08 08:01

解決旅客提行李行動的「痛點」 行李特工創辦人：客人的信賴是最大成就

2019-07-08 15:11

地球不是只有人類！ 別再用塑膠吸管喝進罪惡

2019-07-08 08:55

夢的N次方上千教師參加 共渡108課綱實施前暑假

2019-07-08 15:03

她不敢說想爸爸因為怕大家哭 懂事單親小女生獲獎

2019-07-08 14:48

秋行軍蟲確認近200例 全台剩南投、嘉義未淪陷

2019-07-08 14:22

熱門文章

唐綺陽星座運勢週報：水逆開始！雙魚當心爛桃花 處女拿出實力提身價

2019-07-08 07:36

影／聽雷聲響先衝回家拔插頭 他家4年被雷擊3次

2019-07-08 11:51

星巴克買一送一又來了！連續14天 日日有驚喜

2019-07-08 11:13

雷吻改體質？ 雪霸志工變「放電男」

2019-07-08 00:38

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top