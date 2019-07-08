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她不敢說想爸爸因為怕大家哭 懂事單親小女生獲獎

2019-07-08 14:48聯合報 記者范榮達╱即時報導

教育部「奮發向上」獎今年得主苗栗縣後龍鎮新港國中小學小1升小2學童陳芯卉，懂事到讓徐耀昌很心疼，陳芯卉思念因罹癌過世父親，她在得獎自傳透露出心路歷程，她常常想起爸爸，知道媽媽、姊姊也很想爸爸，「但是我不敢說出來，因為我不想要大家哭」。

陳芯卉的未來願望，她以後會用功讀書，也會好好照顧自己和媽媽，以後希望可以開店賺錢，讓媽媽不用這麼辛苦賺錢，可以好好休息。

徐耀昌今天接見表揚「總統教育獎」得主苗栗縣南庄鄉蓬萊國小6年級升國1學生章羽珊，陳芯卉則獲推薦參加總統教育獎，因全國有352人參加，最終56人獲獎，陳芯卉並未獲獎，教育部擇優頒發奮發向上獎，徐耀昌並加碼獎金。

陳芯卉先天弱視，低收入戶家庭，母親黃惠雯在苗栗縣政府以工代賑，父親罹癌期間，陳芯卉主動照顧爸爸，幫爸爸按摩、清洗灌食針筒，也幫忙整理家務，在校仍認真學習，準時完成功課，常主動詢問老師是否需要幫忙，如果同學有困難，也會主動伸出援手，在班上人緣很好，直到父親病逝，同學知她遭逢喪父之痛。

陳芯卉得獎自傳內容，讓許多人不捨她年紀這麼小、卻又如此懂事，陳芯卉說，以前爸爸有空就會載著全家人出門兜風，那是她覺得最幸福的時候，爸爸也會陪著一起寫功課、檢查功課，告訴她要認真讀書，才不用像爸爸這麼辛苦工作。

陳芯卉自傳指出，有一天晚上，媽媽告訴她說爸爸生病了，以後常要到醫院看醫生，爸爸戴著口罩，怕她看到傷口會害怕，爸爸越來越少說話，「我好想念那個愛說話的爸爸」。

教育部「奮發向上」獎得主陳芯卉（右三），懂事到讓徐耀昌（右二）很心疼。圖／苗栗縣...
教育部「奮發向上」獎得主陳芯卉（右三），懂事到讓徐耀昌（右二）很心疼。圖／苗栗縣政府提供
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媽媽徐耀昌苗栗縣
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