不滿衛福部輕視弱勢者醫療環境 民團發文猛批

2019-07-08 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



立法院上周召開「推動無障礙友善診所」公聽會，台北市行無礙資源推廣協會辦公室主任陳明里因不滿衛福部次長薛瑞元發言內容輕視弱勢者的醫療環境，在臉書發千字文猛批，引起不少身障人士共鳴。薛瑞元回應，要求全台診所推無障礙環境，實務上確實有困難，但可輔導診所申請無障礙友善診所認證，並公告給身障朋友周知，沒輕視意味。

陳明里於臉書貼文指出，衛福部次長薛瑞元出席上周立院的推動無障礙友善診所公聽會，一開口卻說：「身障人數少，要全數診所作無障礙沒有辦法，只能集中某些地點作示範點開始。」害他一度聽不下去，血壓飆升想罵人。

陳明里於臉書寫道，根據醫改會的調查報告，全台健保西醫診所無障礙環境達標率只有5%，數字相當低。但醫師公會全聯會代表卻在公聽會現場表示：「診所人員都有愛心可以協助，這樣都解決了。」他也無法苟同。

陳明里寫道，小病到小診所，大病到大醫院，是國內現行的制度。但鄉下診所環境障礙不友善是真的，行動不便者輪椅族到診所進不去。而診所看完病，手拿處方箋到藥局拿藥，這藥局可有無障礙？當輪椅族要自立生活比登天還難。

陳明里寫說，衛福部長久以來完全不正視全國大小診所的物理環境有障礙問題，社家署又可曾站在身障者這邊發聲表達抗議過？對CRPD的態度又在哪裡？呼籲政府和醫界別再濫用友善與愛心來包裝障礙的事實。

薛瑞元受訪回應，當天所說明的「身障人數少」是相較全國人民而言，終究是少數，絕非有輕視意味。而全台診所一萬多家，要服務全台兩千多萬人，不可能強制要求每一家診所進行無障礙環境改善。

薛瑞元解釋，要達到醫療無障礙環境有三大部份，一是從外入內的無障礙通道，二是無障礙廁所，三是提供無障礙就醫流程。

但是不少診所設於社區大樓，要進行無障礙環境改善就可能會影響整棟大樓建築。也有診所是承租的，要進行無障礙環境改善需要房東同意。另有的診所歷史悠久，狹小的廁所也無法提供輪椅足夠的迴轉空間。「實務上真的有困難。」

薛瑞元說，即便修訂診所設施標準，無法把握醫師都能找得到可提供無障礙環境的空間來新設診所，特別是鄉下地區，但布建醫療資源需要可近性，不可能因為要求診所不提供無障礙環境就不可以設置

薛瑞元認為，未來推動診所申請「無障礙友善診所」認證，是比較可以執行的方向，同時公告診所地點讓身心障礙人士知道可去哪裡就醫更方便。

●台北市行無礙資源推廣協會辦公室主任陳明里臉書全文：