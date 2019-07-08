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喝酒臉紅 小心食道癌風險恐增40倍以上

2019-07-08 12:59聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

王尹宸醫師表示喝酒會臉紅，代表體內缺乏乙醛去氫酶，肝臟無法代謝酒精轉成的乙醛，導...
王尹宸醫師表示喝酒會臉紅，代表體內缺乏乙醛去氫酶，肝臟無法代謝酒精轉成的乙醛，導致血管擴張出現臉潮紅現象。圖／聯新國際醫院提供
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聯新國際醫院肝膽腸胃科主治醫師王尹宸表示，喝酒會臉紅，要小心罹患食道癌風險比正常人高，這樣的人每天喝超過2瓶啤酒，風險恐增40倍，因為喝酒易臉紅者，代表體內缺乏乙醛去氫酶，建議應比一般人減少酒精攝取量，甚至應戒酒降低罹癌機率。

仲夏夜與三五好友聚餐，幾杯黃湯下肚後，有人的臉色會發熱漲紅，有人則面不改色。王尹宸說，喝酒會臉紅，代表體內缺乏乙醛去氫酶，肝臟無法代謝酒精轉成的乙醛，導致血管擴張出現臉潮紅現象。

王尹宸指出，乙醛是世界衛生組織認定的一級致癌物，長期累積體內，恐會提高癌症發生率，其中又以頭頸癌、食道癌風險最高，美國建議的酒精標準劑量是男性每天攝取14克酒精，大約是2瓶啤酒的量，正常男性一天喝超過標準劑量，罹癌風險會上升5倍，如果是喝酒易臉紅族群，罹患食道癌比例比正常人高40倍，如果飲酒過量甚至會上升80倍。

50多歲的男子平時有喝酒習慣，因關節疼痛經常服用止痛藥，日前胃部不適，經由門診安排胃鏡檢查，發現是第一期食道癌，術治療後恢復情況良好。另一名50多的歲男子就沒這麼幸運了，他吃檳榔又抽菸喝酒，發現吞嚥時喉嚨有異物感，甚至吞嚥固體食物會吐出來，胃鏡檢查確診為第三期食道癌，接受化放療治療，癌細胞仍轉移無法痊癒。

王尹宸醫師表示，食道癌初期症狀不明顯，出現吞嚥困難、胸口灼熱、體重減輕等情況應提高警覺，少數人甚至會有呼吸困難、淋巴結腫大症狀，特別是本身有頭頸癌、菸酒檳榔重度使用族群，以及少數接受過食道腐蝕性傷害等高風險族群，更要定期接受胃鏡追蹤篩檢。

衛福部2019年最新死因統計，癌症連續第37年蟬聯國人10大死因之首，食道癌死亡率為男性癌症死因第五，平均死亡年齡為59歲，比男性平均壽命77.3歲減少近20年，對個人壽命及家庭影響巨大。食道癌95%以上都是鱗狀細胞癌，主要風險因子是菸、酒、檳榔，近年國人抽菸及嚼食檳榔比例逐年下降，但喝酒比例卻逐年上升，顯示酒精是致癌最主要因子。

根據統計，台灣人體內基因缺乏乙醛去氫酶比例高達50%，代表每兩人就有一人有基因缺損，聯新醫院尊爵健檢中心提供酒精代謝基因分析檢測，透過基因檢測，能早期發現自體酒精代謝基因是否缺乏，及早做好健康管理，避免攝取過多酒精。

食道癌基因癌症
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