症狀好了擅自停藥 她因子宮肌腺症再次痛到無法走路

2019-07-08 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



35歲的郁婷（化名）長期受經痛所苦，就醫確診為「子宮肌腺症」，她吃藥後因症狀改善，8個月後就自行停藥。沒想到日前突然經血爆量且伴隨嚴重經痛，痛到無法走路，趕快再向醫師求助。醫師提醒，只要月經持續來潮，子宮肌腺症的問題就不會消失，呼籲患者按醫囑服藥，以穩定症狀、維持生活品質。

收治個案的台北榮總婦女泌尿主治醫師洪煥程表示，子宮內膜異位症是女性常見的良性疾病，但具難根治、易復發且轉移侵犯等特性。當經血逆流至卵巢就稱為「巧克力囊腫」，當經血跑進子宮肌肉層內就叫「子宮肌腺症」。

洪煥程指出，無論經血逆流到哪一部位，當經血堆積就會導致局部發炎與沾黏，造成患者出現經痛、性交痛、經血爆量及不孕等症狀，影響生活品質。

洪煥程舉例，個案郁婷經血爆量時，每天會用掉10多片夜用衛生棉，還伴隨嚴重經痛。她還曾經在廚房處飯時，因經痛難耐而蹲下，卻不慎打翻油鍋，差點把房子燒了。子宮肌腺症問題嚴重影響郁婷的生活。

洪煥程說，多數患者求診的治療目標為緩解疼痛症狀，但治療上必須再進一步評估病人的年齡、囊腫大小與生育需求等條件，再考量採藥物或手術治療。但無論是採藥物或手術治療，只要月經持續來潮，子宮內膜異位症就不會消失。

洪煥程建議，患者應選擇適合長期使用、副作用較低的藥物，且至少用藥一年以上，才能有效控制病症。若患者掉以輕心而自行停藥，或是手術後未搭配長期藥物治療者，兩年內復發率逾20%，一旦復發，將面臨更嚴峻的治療挑戰。

洪煥程說，傳統雄性素及停經針劑藥物容易產生雄性化或更年期症狀等副作用，不建議服用逾6個月；而目前廣為患者接受且通過健保給付的新型口服黃體素，因較無過去藥物之副作用，可長期使用不需停藥，避免異位內膜生長。