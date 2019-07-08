越熱越易發糖尿病 學界眾說紛紜

2019-07-08 13:06 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



二型糖尿病屬於全球一大病症，學界從過去就不斷有相關的研究，本次甚至推測到氣候溫度影響上。(photo by Pixhere under CC licensed) 分享 facebook

二型糖尿病居然也能跟氣候溫度扯上關係？美國BMJ雜誌8日公佈一個長期研究，他們統計1996年到2009年之間的糖尿病患數，發現患者數會隨氣候溫度上升。專家猜測是因熱量體脂升高問題，較冷環境促使棕色脂肪活化、燃燒脂肪產生熱量，如此一來降低罹患糖尿病機率；但也有一派學者認為棕色脂肪影響性其實不大，這2項只是恰好同增。

年上升度、增10萬例

根據《英國快報》報導，美國權威醫療雜誌BMJ於8日公佈研究，經過15年追蹤研究發現糖尿病患數與氣候溫度相關，學者布勞計算出精確數字，美國環境溫度每上升一攝氏度，每年就有增加超過10萬例的糖尿病病例，若算整體比率，美國室外溫度每增加一攝氏度，發病率增加約4%，這對於一個大型病症來說不是小數字。

布勞表示，雖然氣候溫度的增加幅度與糖尿病病例增加幅度不是呈現正相關，所以不代表兩者是唯一相關的因果關係，但至少能透過全球變暖找尋人體健康的未來趨勢，若能繼續追蹤而找到真正與糖尿病的關聯性，或能減少發病率。

假說過於牽強

對此，部分學者提出假說是因為棕色脂肪，他們表示，棕色脂肪原本功能是燃燒脂肪產生能量，防止冷天氣體溫下降過多，算是人體自動保護的機制，而較熱的氣候條件讓棕色脂肪活化程度較低，抑制胰島素分泌，因而增加糖尿病的發病率。

不過也有一派學者認為這純屬過度解釋，畢竟棕色脂肪對人體新陳代謝影響性不足2%，若硬要說這會影響到胰島素和糖尿病有點牽強。觀以往對糖尿病的研究，很多奇怪的假說都會出現，但很快都被認為不具有太高的追蹤研究價值。

例如《科學警訊》2017年報導的研究，該篇當時是說糖尿病與寂寞有關，但假說到最後是很牽強的「社交能力影響到生活壓力與情緒，再影響到怡保素分泌等」，使得本次研究是否具精確價值仍眾說紛紜。

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