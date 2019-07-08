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國中生玩手機視網膜剝離 近視是病別輕忽

2019-07-08 13:37中央社 台北8日電

衛生福利部國民健康署婦幼健康組長林宜靜今天上午在記者會表示，台灣小學一年級學生中...
衛生福利部國民健康署婦幼健康組長林宜靜今天上午在記者會表示，台灣小學一年級學生中，每10人就有2人近視，高三學生更將近每10人就有9人近視。 圖／聯合報系資料照片
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14歲李小弟從小二就戴眼鏡，度數年增超過100度，短短幾年就高度近視，今年中更視力模糊、視網膜剝離。他的爸爸才驚覺，過去的錯誤觀念，差點害到孩子。

衛生福利部國民健康署婦幼健康組長林宜靜今天上午在記者會表示，台灣小學一年級學生中，每10人就有2人近視，高三學生更將近每10人就有9人近視。

根據國健署106年兒少視力監測調查結果顯示，幼兒園大班近視盛行率達9%，小一攀升到19.8%，到小二暑假更是倍數成長到38.7%。

有些家長可能會覺得，很多人近視，近視沒什麼大不了；但高雄長庚醫院眼科主治醫師吳佩昌在記者會說，「近視是一種疾病」，對健康影響甚鉅，且年紀愈小近視，度數增加愈快，如果不加以控制，很可能發展到高度近視。

吳佩昌說，世界衛生組織已警告，近視500度就是高度近視，眼軸被拉長，眼球像吹氣球，愈吹愈大，就可能會破掉。有視網膜剝離、青光眼提早發生的風險，也可能會失明。很多人也誤以為，就算近視只要做雷射手術就好了，但雷射手術只處理表層，眼軸並不會恢復正常。

14歲的李小弟近視超過600度，李爸爸在記者會分享，兒子從國小2年級就戴眼鏡，每年會增加度數超過100度，到國中的時候，因作息習慣不佳，讀書壓力也大，他們也較少帶兒子出門做戶外活動，導致抒壓重心都在手機，且都是近距離用眼，度數增加很快。

李爸爸說，今年6月底，兒子突然說「眼睛模糊、看東西不規則」，他們才嚇到，就醫發現兒子視網膜已經剝離。他們驚訝地問醫生：「年紀這麼小的孩子，怎麼可能會視網膜剝離？」才知道高度近視會增加許多眼疾的風險。

李爸爸也反省，過去雖然常常叫兒子不要玩手機，但「都沒有替他想，不玩手機，要做什麼活動來替代？」除了減少使用3C、不要長時間近距離用眼，更應提供孩子健康的休閒活動，幫孩子轉移想玩手機的注意力。

吳佩昌說，研究發現，小學生下課教室淨空、每週11小時戶外活動，可有效降低近視率；研究也證實，在走廊或樹蔭下戶外活動就可以預防近視。原因是戶外光線會刺激視網膜促進人體生成多巴胺，多巴胺可以阻止眼球橫向拉長而預防近視發生。

根據國外研究，每週多1小時戶外活動時間，可減少2%近視風險；相反的，若每週多看1小時手機，則會增加6%近視風險。

吳佩昌表示，很多人誤解，以為看電視是造成近視主因，但「長時間」、「近距離」才是近視關鍵，要避免睫狀肌長時間緊繃，就像是肌肉一直提重水也會抽筋。

避免近視，應學習「睫狀肌放鬆」的技巧，吳佩昌說，家長應避免安排孩子長時間近距離用眼的學習課程或玩電腦（平板）遊戲，要落實用眼30分鐘休息10分鐘。每天要戶外活動2到3小時，早睡早起才能充分休息。

國健署長王英偉也說，許多家長對近距離用眼也有誤解，以為只有寫作業才算，結果要小孩去畫畫、玩玩具、堆積木放鬆，但其實這些都是近距離用眼的範疇。應以戶外活動取代近距離用眼活動。

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