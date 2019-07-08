影／近距離看書、寫字是主因 三成八的小二生有近視

2019-07-08 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



3C產品盛行，學童及青少年高度近視比例隨之增加，特別是暑假學童在家看電視、玩3C的時間大幅提升。

今年14歲就讀國二的小彥，小二起就開始戴眼鏡、近視100多度；到國一擁有手機後，每天至少花一個半小時在手機、有時更躲在棉被裡玩遊戲、回訊息，近視增至500度，也不常點近視藥水。今年6月中覺得視力模糊、眼睛痠痛而被父親帶至眼科檢查，發現近視劇增至近700度、並出現視網膜剝離、裂孔，連期末考都無法參加，經手術後改善。

衛福部國民健康署婦幼健康組組長林宜靜表示，據國健署106年「兒童青少年視力監測調查」顯示，幼兒園大班近視盛行率9%，小一時攀升到19.8%，而到小二暑假更是成長到38.7%。林宜靜說，年紀越小近視，度數增加速度越快，平均每年會增加75至100度，如果未加以控制，容易高度近視。

收治小彥的高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌表示，世界衛生組織警告，近視若超過500度就是高度近視。而兒童若高度近視，易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有近一成失明的風險。

吳佩昌說，許多家長認為已限制孩子看電視、滑手機時間，怎麼還會近視？但其實多數人都長時間、近距離閱讀，如距離三公尺內看電視、30公分內近距離寫字等，才是造成近視主因。

而在近視治療上，吳佩昌說角膜塑型片與散瞳劑，是目前唯二經醫學驗證可有效減緩兒童近視的矯正方式；若為預防孩子近視加深，多參與戶外活動為有效方式之一。

吳佩昌表示，據國外研究指出，戶外光線會刺激視網膜、促成人體生成多巴胺，而多巴胺會阻止眼球橫向拉長，預防近視發生；而國健署的相關研究也指出，小學生下課後每周花11小時在戶外活動，近視率可有效下降。