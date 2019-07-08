綠島差點沒瓦斯可用 王明鉅：這危機2025年會襲捲全台

2019-07-08 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



前兩天因西南氣流影響貨輪無法將瓦斯送到綠島，加上滯留2000多名旅客，瓦斯已用盡，許多人無法燒飯洗澡。還好後來風向轉變，貨輪立即開船送瓦斯，解除缺瓦斯危機。台大醫院前副院長王明鉅憂心的說，2019年的綠島，已經發生了真真實實的能源危機，2025年之後，整個台灣天天都將面臨如綠島一樣的能源危機。

王明鉅指出，綠島連續5、6天刮起強力西南風，風浪太大貨輪一直無法由台東出海運補瓦斯。但是七月正是綠島的旅遊旺季，載客的客輪照樣把幾千名遊客送上綠島。

於是在瓦斯運補能力剩一半，但是需求大增很多，沒有多餘的安全存量，再加上連日刮大風貨輪無法出海的四重原因之下，就發生了綠島的「能源危機」。

王明鉅說，在民進黨政府的能源政策之下，2025年之前核一、核二、核三要被全面廢止發電。然後台灣的電力，有一半全部都要改用大型的桶裝液化瓦斯。

這些巨大的瓦斯桶目前要靠著每艘6萬噸以上的特殊液化天然氣(LNG)船，一年要有300艘從3千到1萬多公里的外國運到台灣。2025之後年要超過400艘。

這些LNG船到了台灣海域之後，要到有特殊天然氣接收設備的接收港來缷下數萬噸的液化瓦斯。台灣目前的天然氣接收港只有高雄永安與台中港兩個。

高雄永安能讓LNG船進港的天數多，但過去也發生過連續二個颱風讓台灣也和綠島一樣，同樣發生幾乎就要斷氣的「能源危機」。

台中港一年有77天以上不能讓LNG船進港。台中港要增加的液化天然氣儲槽，本來2018年3月就要完成，但是遲遲沒有完工。

台灣2018年的液化天然氣進口已經高達1680萬噸。讓台灣的液化天然氣接收設備的利用率高達105%，創下操得最兇的世界第一的記錄。

王明鉅說，民進黨政府不尊重公投民意，硬是要廢核到底，台灣在2025年之後的超大桶液化瓦斯的供應狀況，和二天前發生「能源危機」的綠島完全一樣。

運補量可能有問題，島上沒有足夠的存量，需求大量增加，海上風浪可能太大，全部都會讓台灣在2025之後的每一年發生斷氣與斷電危機。

2019年的綠島，已經發生了真真實實的小小「能源危機」。2025之後，整個台灣天天都將面臨如綠島一樣的能源危機。