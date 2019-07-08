秋行軍蟲襲玉米田 收穫後種不種農民好為難

2019-07-08 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



現在正值玉米的收穫期，因為秋行軍蟲來襲，農民要繼續種或不種都為難。農委會說，農民可與其他作物輪作，若要繼續種植玉米，翻犁之後，還要再次噴藥，讓土裡的秋行軍蟲殘存幼蟲與蛹降到最低；是否會影響到產量，要再評估。

目前發現秋行軍蟲的田區都在硬質玉米、甜玉米、食用玉米、玉米筍、糯玉米上。中部一名玉米農表示，他的農田已經收完，很猶豫要不要繼續種玉米。

青年農民劉育承表示，他已經申報下期耕種200甲硬質玉米，可預期的是下期利潤減少、耕種成本增加。他推估一分地利潤，1100元到1200元，防治秋行軍蟲噴藥墊高的成本，利潤會減少三成。雖然會猶豫，但不種就沒收入；即使要改種其他的作物，現階段耕種的田區是旱田，沒有水源難以轉作，因此還是繼續種硬質玉米。

農委會副主委陳駿季說，再十天等到玉米都收完了以後，就是一個時間點；若秋行軍蟲沒有跑到其他的作物上去，表示其他作物牠不愛吃，那麼危害台灣的作物風險，相對沒這麼高，農損會大大降低。

他指出 ，玉米農民本期收穫後，最好不要再種玉米，現在有很多可以輪作，各地區農改場會根據不同地區的土壤特性，比如是砂質土壤或黏質土壤，會有不同輪作作物建議。