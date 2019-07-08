秋行軍蟲近一個月破6千例 農委會：通報多確認不多

2019-07-08 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



自6月10日確認飛牛牧場出現台灣首例秋行軍蟲幼蟲案例，截至今天，農委會接獲6015件通報，用型態確認了196件。如今除了南投、嘉義無案例外，全台包括離島金、馬、澎，都有秋行軍蟲蹤跡。用性費洛蒙誘捕成蟲，有227件成蟲，遍布全台，宜花東都有。

農委會表示，通報件數很多，確認的不多，期望民眾繼續通報，有助於更了解秋行軍蟲，也有助後續防治策略。農委會副主委陳駿季指出，現在一天確認的案例減少到兩三件，甚至沒有，是否宣布開始第三階段的自主管理，還需要更多證據確認。他說，但不能發布自主管理後就不管，重要是要教導農民如何防治。

陳駿季表示，現階段仍鼓勵通報，過去有獎金誘因，現在通報大多是農民，農民會主動巡田，如果田地確認受到秋行軍蟲危害，官方會補助噴藥。

他說，由於我國對於秋行軍蟲的生態習性不了解，所有資料來自國外，現在只知道秋行軍蟲出現在玉米田，會不會到其他作物不知道。正值玉米收穫期，強制噴藥後，會了解玉米收穫情況及秋行軍蟲是否會跑到其他作物上，同時也進行11種防治藥物的藥效評估。

陳駿季表示，外界看到僅是通報數量，防治有害生物，看的應該是分布以及區域之間的差異，還有監測點所監測到的蟲數，如果數量越多，會啟動區域防治。未來計畫把秋行軍蟲的防治監測，與現有的其他三隻夜蛾監測結合，讓農民防治病蟲害一次搞定。