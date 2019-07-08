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守護兒少不定期回報 社安網強化橫向聯繫

2019-07-08 11:08聯合報 記者簡浩正╱即時報導

近年來台灣兒虐通報數多而開案數減少，衛福部說主因是民眾兒少保護意識增加、變得敏感，出現同一件案件有多人重複通報的情形，不過政府已更重視兒少保護。

行政院於去年2月核定「強化社會安全網」計畫，期補綴社會安全體系的缺漏；衛福部保護司表示，今年起更擬定「強化兒少保護跨網路合作轉換計畫」範例與相關措施，交由地方自訂網路合作計畫並核備，預定於10月實施，來落實社會安全網執行。

衛福部保護司副司長郭彩榕表示，台灣兒虐案扣除重複、無效與其他社福單位件數後，2018與17年的通報數並無太大波動，約為三萬多件；而在社工員實際訪查後，確認的開案數則接近萬件。

郭彩榕說，兒少保護一直有在推動，如之前的高風險家庭輔導、兒少通報分級等；而社安網於107年2月26日核定，為期三年，期連結成跨體系合作機制，強化社會安全網路、補足缺漏，消弭各項社會安全風險因子。

郭彩榕說，社安網採四大策略，包含布建社會福利服務中心、整合保護性與高風險家庭服務、 加害人合併精神疾病與自殺防治、整合跨部會服務體系，來綿密社會安全防護網絡。如各縣市政府通報採社政「單一窗口」受理，加速處理時效；兒虐案依屬性如傷害、性侵來分案分流，無論家訪中心與社福中心都配有社工員；心口司也設置心理衛生社工，來處理家暴與精神方面問題；健全警政、教育等跨網絡聯繫通報，如查訪、輔導三級機制、建立犯罪被害保護官制度等，來及早發掘家庭中的各項風險因子。

郭彩榕表示，為讓社安網更能落實，今年起更擬訂「強化兒少保護跨網路合作轉換計畫」範例，目前已發給各縣市社政等相關單位填寫，8月前繳回，預定在10月實施，採不定期回報執行狀況。如兒虐案家若拒絕訪視、個案找不到人時，檢警就得介入調查；若確認為重大兒虐案件時，司法及早介入等。

郭彩榕說，上述轉換計畫是為讓各地方政府的社政、醫療、警政、教育能串連，更緊密、制度化，清楚各自角色。據她所了解，已有中南部縣市成立Line群組，串連了社政、警政、教育、檢察官等成員，隨時更新兒虐個案外並討論所列管的計畫內容，即為方式之一。

衛福部保護司副司長郭彩榕（右）表示，除社安網外，今年也擬定「強化兒少保護跨網路合...
衛福部保護司副司長郭彩榕（右）表示，除社安網外，今年也擬定「強化兒少保護跨網路合作轉換計畫」範例，交由地方自訂並核備，預計10月實施，來落實社會安全網執行。記者簡浩正／攝影
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