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兒虐家庭需精神輔導員 醫師也籲：社工勿長期外包

2019-07-08 11:03聯合報 記者簡浩正╱即時報導

兒虐案層出不窮，而學齡前的兒虐事件相對易遭忽略。林口長庚醫院副院長、兒少保護中心召集人黃璟隆表示，兒虐案件近年有增加趨勢，長庚平均每個月都接獲受虐兒案例，而像酗酒、藥癮、失業或同居等脆弱家庭，其兒虐案發生的風險較高；此外，兒虐須社工師外，也缺精神輔導員，若長期以計畫外包，恐造成流動率高、質量不均與輔導銜接等問題。

黃璟隆說，兒虐依風險分為脆弱家庭與危機家庭，如上述酗酒、藥癮等家庭背景，有潛在的兒虐危機；已發生兒虐情形者則稱為危機家庭。若以年紀與屬性來說約分為兩類：學齡前兒童與青少年，如長庚兒少中心所收治的兒虐個案，多為2到3歲幼童或甚至不到1歲的嬰兒，因語言能力或身體發育尚未完全，無法發聲外、往往是腦部等不可逆傷害；青少年則常是身心上的傷害，如自閉症、性虐待等。

對於兒少團體提出兒虐有低估「疏忽」類型的可能，黃璟隆表示，實際上要認定有難度。據衛福部統計兒虐情形中，不當管教比例最高占了四成，疏忽則占約兩成；只是台美因文化、風俗、宗教等因素下，對虐待的認定不一。

長庚醫院兒少保護中心主任葉國偉表示，美國對虐待有明確定義，只要打小孩就是虐待可立即通報；台灣社工師對於兒虐成案除了家訪、判斷原生與寄養家庭功能外，要處理的事相當繁瑣。

葉國偉說，兒虐疏忽還得分為故意與不故意虐待，如讓嬰兒趴睡釀成猝死為疏忽；但家長若因宗教因素，不讓小朋友接受預防針注射而出現疾病，這樣是否算是疏忽？認定上實在有難度，且若要把疏忽部分加上，也增加社工師的辛勞。

不過黃璟隆也肯定兒少法修正，以及強化社會安全網的制定，兒少法修正通過6歲以下兒童死因回溯，並定期公布分析結果。他說政府全面進行兒童死因回顧，就有機會知道安全制度、醫療制度要往哪個方向修正。

而社安網部分，衛福部重整兒少保護及高風險家庭的機制分流，針對兒虐因素與事由決定歸屬單位、增聘社工師、警察陪同社工師家訪、重大兒虐案司法第一線介入溝通等，雖立意良善，但現仍有不夠落實的疑慮。

此外，黃璟隆說，兒虐除須社工師外，也缺精神輔導員，且社工師若長期以計畫外包，會有不確定、無歸屬感，恐造成流動率高、質量不均與輔導銜接的問題。長庚成立兒少中心，即希望透過醫療、研究、教育等三大面向，以一站式醫師治療、兒童保護研究與相關課程，讓基層醫護人員、年輕爸媽來更懂得照護孩童、免去受虐陰影。

黃璟隆說，兒虐案件因涉及層面與局處廣泛，如社政、警政、教育、檢察機關等，應由行政院統籌，督同法務部、衛福部等機關，建立明確兒虐定義及連結或介入指標，強化兒少保護網絡橫向聯繫機制，避免再生憾事。

長庚醫院兒少保護中心主任葉國偉表示，兒虐疏忽在認定上有難度，但也肯定兒少法修正，...
長庚醫院兒少保護中心主任葉國偉表示，兒虐疏忽在認定上有難度，但也肯定兒少法修正，及強化社會安全網的制定。記者簡浩正／攝影
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