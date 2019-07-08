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阻止兒虐差最後一哩路 兒盟盼警政系統等更主動

2019-07-08 10:58聯合報 記者簡浩正╱即時報導

9歲的小傑（化名）在家中排行老三，因患有腦性麻痺等多重障礙、並有發展遲緩等問題，加上雙親有毒、酒癮而遭虐待，經通報後警方介入安置並觀察，確認小傑已無安全疑慮後送回原生家庭；不過因雙親仍在獄中，小傑等三姊弟交由阿公阿嬤照顧，卻仍有隔代教養的困難需克服。

兒虐事件未減，近年通報數更有增加趨勢。為強化社會安全，行政院於去年2月核定「強化社會安全網」計畫，期補綴社會安全體系的缺漏。據衛福部統計，台灣兒少保護通報案件從2014年的4萬9881件，上升至2016、2018年的5萬4597件與5萬9936件，近萬件通報數的增加，或許與修法不夠完善、兒少保護網絡橫向聯繫機制仍不夠確實等因素有關聯外，兒盟機構也提出憂慮，擔心新舊機制層層交接下，兒虐恐有空窗期。

做為守護兒童的民間機構，兒童福利聯盟執行長白麗芳表示，據兒盟2019年台灣逆境家庭趨勢觀察報告，「被疏忽的疏忽家庭」、「育有6歲以下的小小孩的弱勢家庭」、「缺乏支持的小爸媽（20歲以下）」、「關係不穩定的同居家庭」等家庭為兒虐漏網之魚，恐隱藏更多的未爆彈。

白麗芳說，為何會提出「疏忽」，是因疏忽是孩子基本需求受到嚴重或長期忽視、以致損害兒童健康或發展，為逆境家庭最基礎的組成元素。她說，疏忽雖僅占台灣兒虐案件成案的類型中二成，遠低於美國兒虐案件的七成四，可見台灣兒虐有低估疏忽類型的可能。不過台灣因民情不同，對疏忽的認定上也有難度。

而有6歲以下小孩的弱勢家庭，也是需關注的對象。白麗芳說，據研究顯示，6歲以下（含3歲）幼童，在弱勢家庭中常被關在家中，因沒有上學也沒有其他系統支持，因此被虐待也無人發現，往往鄰居發現或通報時已傷痕累累、甚至已死亡等憾事。

白麗芳說，雖然兒少法今年修訂，也對兒少不當行為提高罰鍰上限，但兒虐情形並不會因加重刑責或罰款增加而減少，如上述會出現鄉民力量，則是因為兒虐處理或判刑不符社會期待而生。

白麗芳肯定政府去年核定強化社會安全網，讓社政、醫療、警政及司法等單位共同合作，衛福部並重整機制，改以「危機及脆弱家庭」，進行分流服務等。不過社安網實際上路至今僅半年，現階段尚看不出明顯的改變，社工師不可能一次到位補足外，她更擔心的是，在各縣市新舊機制層層交接下，兒虐會出現空窗期。

白麗芳說，做為民間力量，兒盟不希望只是政府的後送單位，更想強化初級預防角色，預防兒少受傷害事件的發生。如上述小傑的例子，兒盟後續投入了心理治療師、諮商師等進駐家中與學校特教班，教導阿公與老師如何教導孩子，避免再次成為高風險家庭，一路轉銜到小傑上了國中，情緒穩定、受虐陰影消除後才結案。

而從今年起，兒盟推出「逆境家庭翻轉計畫」，針對有經濟、就業、親職教養等困難逆境家庭，提供家庭、經濟與諮詢服務，短短半年已服務近400個孩子，其中家中有三個小孩以上的比例占多數。

白麗芳說，逆境計畫在做的就是初級預防的角色，讓家長不因經濟、親職教養問題而失去耐心，透過物資、短期經濟補助、社工與育兒諮詢員等陪伴討論下，讓潛在可能演變成的兒虐問題減低。不過她也呼籲，兒虐問題仍差「最後一哩」，即不應只是社政系統為主，希望透過社安網施行下，警政等系統能更主動介入，認為是自己該做的、主動聯繫，各單位自然就串連了。

兒盟執行長白麗芳表示，社安網在新舊機制層層交接下，擔心兒虐恐會有空窗期。記者簡浩...
兒盟執行長白麗芳表示，社安網在新舊機制層層交接下，擔心兒虐恐會有空窗期。記者簡浩正／攝影
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