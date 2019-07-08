遊東京迪士尼丟保溫瓶 她一個月後收到驚喜包大嘆「感恩讚嘆」

2019-07-08 11:18 聯合新聞網 綜合報導



迪士尼樂園被許多人列為一生一定要去一次的遊樂園，除了場景夢幻、遊樂設施有趣外，出眾的服務更是讓人印象深刻。一名台灣女生上個月到日本迪士尼玩時不小心遺失了隨身的保溫瓶，雖然當地的服務人員表示若找到會幫忙寄回台灣，但是她苦等多日不見包裹已經決定放棄。

許多人都對迪士尼的服務給予高度肯定。photo credit: gelli.rosario 分享 facebook

女網友在「Dcard」寫下這段經歷，她在6月初時和朋友到東京迪士尼遊玩。在遊樂設施「幽靈公館」內玩到一半時她聽到「空」的一聲，原本以為是通過軌道的聲音，等到達終點起身後才發覺隨身的保溫瓶不見了。當時她先在出口跟工作人員告知東西掉在裡面，對方雖然建議她晚點到失物招領處看看，但她已覺得找回保溫瓶的機會不大，由於那是朋友送她的生日禮物，弄丟了覺得既難過又抱歉。

當天傍晚她到了失物招領處後，先用生疏的英文描述了一下保溫瓶後，就有講中文的工作人員出面協助，在提供了類似的瓶身照片和填完聯絡資料後，工作人員對她說「有找到會幫妳寄回台灣、會電話通知」，之後就是回台灣等待了。

不少網友要求要看保溫瓶，原PO於是補上照片。圖擷自 Dcard 分享 facebook

即使覺得希望不大她還是心懷期待，只是回臺灣後一直都沒有消息，她覺得應該是沒找到，畢竟時間也過了蠻久的。但是她7月6日開心發文「沒想到今天它竟然寄來我家了！」，時隔近一個月後，收到迪士尼寄回的保溫瓶讓她既驚又喜，「感恩迪士尼、讚嘆迪士尼～」。

她的經歷讓許多網友回應「迪士尼果然是高標準服務業」，覺得這樣的服務「不是寵壞客人而是真正在乎客人」。不少人有東西在迪士尼弄丟了被寄回來的經驗，「真的會寄回來。我有弄丟手機一個禮拜後寄到家了，超感動」、「日本迪士尼真的很神，我之前掉手機…發現就跟朋友飛奔去失物招領的服務台想掛失等通知，殊不知櫃檯直接拿出我的手機說『是這隻嗎？』」

許多人對於迪士尼的服務都「感恩讚嘆」，表示「這門票錢貴的很值得」，還有人歪樓「看完我決定寫信給迪士尼跟他說我掉了幾個女朋友在那邊，不知道什麼時候會幫我分批寄來」。不過也有人提出東西能找回來「不是迪士尼的關係，是在日本的關係…如果是在其他國家早就被A走了」。