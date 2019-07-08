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超音波導引長效止痛術 不再憑手感、安全且精準

2019-07-08 10:01聯合報 記者郭政芬╱即時報導

「這是4公分，好！我們打到4.5公分！注射」，麻醉科醫師正在為110公斤的病患施打長效止痛藥，一手緊握超音波，一手拿著針頭注射，這是全國首創「超音波導引長效止痛術」，安全且精準。

中國醫藥大學新竹附設醫院麻醉科主任文寄銘表示，過去由醫師憑手感施打長效止痛藥，可能會有注射部位腫痛的風險，全國首創的「超音波導引長效止痛藥注射術」，透過超音波導引成功定位長效止痛藥注射的深度，不再憑手感，讓施打過程更安全、更精準。

文寄銘指出，一般醫師在手術前為患者注射長效止痛藥，都是憑藉經驗及手感，將針刺入皮膚、肌肉後，把長效止痛藥注入，但可能會造成注射部位腫痛的風險。超音波導引長效止痛藥注射術，可透過超音波等同於麻醉醫師的眼睛，將訊號反應在螢幕上，讓麻醉醫師可準確判斷針頭的位置，讓施打部位更精準。

中醫大新竹附設醫院開院以來，麻醉醫師在全身或半身麻醉後利用超音波導引注射長效止痛藥，病患手術後疼痛都有很滿意的緩解。總共累積近300人次，目前沒有發生病患注射部位腫痛的副作用。

文寄銘表示，中醫大新竹附醫麻醉科設有麻醉諮詢門診，包括了評估麻醉風險、擬定麻醉計劃、需要特別注意、配合事項、告知解釋，麻醉同意書的簽署。建議民眾一定要事前告知醫師疾病史、用藥及藥物過敏史，讓麻醉醫師更精確進行麻醉。

超音波導引長效止痛藥注射術，可透過超音波等同於麻醉醫師的眼睛，將訊號反應在螢幕上...
超音波導引長效止痛藥注射術，可透過超音波等同於麻醉醫師的眼睛，將訊號反應在螢幕上。圖／醫院提供
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「超音波導引長效止痛藥注射術」，透過超音波導引成功定位長效止痛藥注射的深度，不再...
「超音波導引長效止痛藥注射術」，透過超音波導引成功定位長效止痛藥注射的深度，不再憑手感。圖／醫院提供
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麻醉醫師在全身或半身麻醉後利用超音波導引注射長效止痛藥，病患手術後疼痛都有很滿意...
麻醉醫師在全身或半身麻醉後利用超音波導引注射長效止痛藥，病患手術後疼痛都有很滿意的緩解。圖／醫院提供
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