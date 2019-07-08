地球不是只有人類！ 別再用塑膠吸管喝進罪惡

2019-07-08 08:55 聯合新聞網 文章提供／遠見



一次性塑膠吸管對環境造成極大負擔。路透 分享 facebook

你知道嗎？環保署已於今年7月1日起，正式規範全國各級政府單位、學校、百貨公司、購物中心與連鎖速食業者等場所，內用禁止提供一次性塑膠吸管，首次違規經勸導若再犯後，可處新台幣1200元至6000元罰鍰。

但目前規範的範圍還沒涉及吸管最普遍使用的手搖飲店。

回頭想想，尋常的日間午後，你習慣購買手搖飲料，或冰咖啡舒壓提神，隨意地插上吸管、自在愜意地啜飲──這是一種再尋常不過的舉動、根本習以為常的自然反應，它方便、自在，更讓添料的飲料別有一番風味。

「吸管」一開始的出現，其實在唐朝就有文獻記載，只不過在古代大多以麥稈、蘆管和荻管等天然植物應用。直至近代的塑膠發明，塑膠吸管才快速地襲捲飲品市場，它不會讓飲料弄花了妝容，更不會喝的滿嘴甜膩。

也許在用完吸管後，你把它丟進塑膠回收桶，自以為有善盡環境保護的責任，但事實上，吸管不能回收，它們會在垃圾掩埋場中堆積、隨著河流飄散至大海，更甚者，在一段令人心碎的Youtube影片中，吸管就這樣卡在一隻瀕危、可憐的海龜鼻孔中。

人們應該從自身起做到禁用吸管、自發性地改變環境的義務，別讓那些無辜的海洋生物因為人類的恣意妄為再受侵害。

回收效益過低 缺乏再利用價值

事實上，雖然吸管的成分確實是塑膠，但因為回收效益極低、低到必須花太多的成本來處理再利用的工程，因此吸管都是被當成垃圾直接處理掉──就像是不會有人要回收塑膠袋。

吸管並不是最差的塑膠、不是最普遍的塑膠，更不是最致命的水生塑膠，但正因為它看起來無害、天真無邪，我們無法看到它實際上的威脅：不必要的有毒垃圾、造成大量的塑料汙染。更曾有環保專家大膽斷言，到了2050年，海中的垃圾體積將會超過所有魚類的體積。

而根據統計，光是美國人一天會消耗使用的吸管，就整整超過了5億支，而每一個吸管又都含有一個塑膠包裝。

吸管為什麼不算回收？

如果實際上觀察一個吸管被扔到垃圾堆中的過程，它是經由垃圾車送到一座廢物轉運站，接著再轉往回收站做分類與運用；在傳送帶上，大大小小的垃圾開始被機器挑選篩檢，首先是紙板，然後是紙張、鋁、玻璃、寶特瓶等，最後會有一群無法被篩選出的回收物，通稱為「碎片」──吸管就包含在這當中。

它無法被回收、無法焚燒，而永遠是被掩埋堆積，成為環境負擔。

看到這邊，也許你已經開始感到有點不知所措。難以想像的是：你一生中使用過多少個塑膠吸管？你的任何一根吸管是否曾間接傷害過其他生物？

可以的話，下回在點飲料時，你可以改變自我習慣，很多生活的小事其實都是從枝微末節的作息中養成，如果你我都能養成不拿吸管的小動作，對自然環境的傷害會更減少一些罪惡。

有哪些吸管可以替代？

不鏽鋼吸管

不鏽鋼吸管十分耐用，也和一般不鏽鋼餐具一樣能夠重複使用非常多次，但也由於它不透明、不易清洗、容易藏汙納垢，加上使用鐵刷時的刮痕容易滋生細菌，都是必須注意的地方。

玻璃吸管

玻璃吸管透明又平滑，清洗非常容易，耐用性佳，但也由於它易碎，也許稍不留意就可能割傷，如何收納是個學問。

紙吸管

紙吸管目前成了許多咖啡廳替代使用的商品，也因為成分是紙，對環境不會有負擔，因此十分受到喜愛，唯一缺點就是能重複使用的次數並不多。

竹吸管

竹吸管天然且時尚，耐用程度中等，清洗後務必保持乾燥，否則內部容易發霉。

甘蔗吸管

甘蔗吸管的耐用程度大約落在竹吸管和紙吸管之間，是由甘蔗殘渣製成，也能夠少量重複使用。

矽膠吸管

若有育兒需求的家庭應該對這種吸管不會太陌生，它是最適合孩童的吸管，軟膠材質具有彈性，算是最安全的吸管。

海藻吸管

這款由新創公司開發出的海藻吸管，標榜是全球唯一能吃的吸管，喝完飲料後還能把吸管也吞下肚，完全不著痕跡，它使用上的觸感和塑膠吸管無異。

行政院環保署擴大「限塑」政策，政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店7月1日起全面禁止內食餐飲提供一次用塑膠吸管。圖／桃園市環保局提供 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2019.07.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）