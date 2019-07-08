影／守護台灣76年 玉山氣象站紀錄片簡樸卻動人

2019-07-08 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



玉山氣象站位居玉山國家公園北峰山頂，海拔3858公尺「遠離人群‧卻緊緊繫著人群」，在觀測人員陪伴下，離群索居守護台灣76年，傳輸最新氣象資料到山下，中央氣象局今年則透過鏡頭呈現氣象站日常點滴，影片看似簡樸卻觸動人心。

而影片開頭即以「一段碎石坡後的北峰一號」點出玉山氣象站地址，而「南投縣信義鄉玉山北峰1號」因「遠遠佇立在山的那一頭」，是附近唯一有人居住，但郵差無法每天爬山送達，不僅是全國最高門牌號碼，更是唯一，沒有2號的存在。

玉山氣象站指出，該影片是由拍攝「玉山行」的知名導演楊湘文為玉山站製作的紀錄短片，內容從雲之上開始，不僅拍出玉山群峰的雄偉壯闊，還有日出雲海、斗轉星移等景觀，更有氣象站觀測人員甘冒低溫、冰雪風雨在站內外的工作情境。

影片主角則是玉山氣象站觀測技師謝新添，已在站內服務逾25年的他，不分晴雨、冰雪或四季，每天清晨5時就起床記錄、上傳氣象資料，頂著低溫寒風清理檢視儀器，直到晚上9時傳回最後一次記錄，日復一日，承受高山的極端環境。

但謝並非唯一的一人，站方表示，站內則有3名同仁每月會輪班1次，上山不靠直升機，而是上午7時前從塔塔加鞍部徒步爬上山，趕在下午4時抵赴氣象站，之後考驗著氣象人的紀律與堅持，忍受嚴酷環境的將氣象資料即時傳輸下山。