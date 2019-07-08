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彭啟明：今年恐2至4個侵台颱 很難像去年偏少那麼幸運

2019-07-08 08:01聯合報 記者楊德宜╱即時報導

今天依舊高溫炎熱。本報資料照片
今天依舊高溫炎熱。本報資料照片
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天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，最近的天氣都很像，典型夏季的天氣，台灣附近的大環境仍是吹著偏西南風，南部清晨仍舊有對流陣雨移入，還是西南風和海陸風環流的陸風產生交互作用。

他說，台灣上空雲量昨天開始明顯略少，溫度上升很快，今天北部台北盆地有有發生35至37度的機會，東半部有因為穩定西南風經過過山的下沉氣流，也會較高溫，而北部及中部靠山區仍有發展午後熱對流，但還是比較零星，沒那麼廣泛，但都還有午後雷陣雨發生的機會。

類似的天氣仍持續，他說，不過西南風環境發展，水氣有多有少，每天的情境不相同，還是有些變化，周五、周六開始，水氣會稍為減少一些，會更悶熱，西南風影響天氣仍會持續到下周。台灣夏季天氣還是受到太平洋高壓主導影響，下周開始會有些變動機會，太平洋高壓的位置會有些調整往北移動，這也將給菲律賓東方海面有了可以發展的空間，下周末期，也就是約十天之後，擾動發展將會開始較為活躍，這也代表7月下旬開始，很容易有颱風發展。

他說，颱風發展不代表一定會侵襲台灣，但對常遭遇颱風侵襲的台灣，今年預期可能2至4個，很難像去年偏少的那麼幸運，尤其各行各業靠天吃飯影響很大，也是一種無形的壓力，也建議可以多趁颱風沒有來的時候，還有時間可以多檢查調整面對強風或是極端暴雨的能力，早點準備就可以減少不必要的風險，切莫靠損失中學習，這代價太高。

進入夏季，高溫也是一個高風險，他說，台灣未來一兩周都面臨高溫的情境，尤其昨天是24節氣的小暑，統計上小暑到大暑是我們台灣各地最熱的時候，外出務必要預防熱傷害，該有的防護措施不可少。不只有台灣熱，很多地方高溫都成為困擾，而近期美國西部也將面臨嚴重熱浪危機，歐洲則是已經涼爽很多，相對很舒服。此外夏天的對流旺盛，閃電雷擊也增多，可以多檢查居家防雷措施夠不夠，這也會對飛航造成干擾，常常有對流的雲系經過機場，都會造成大延誤，建議旅行務必要看天氣，適時的準備延誤險。

高溫颱風
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