環團：地方自訂免洗餐具限用方式 民意先卡關

2019-07-07 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北報導



環保署擬修法授權地方可限制百貨公司、購物中心、量販店禁止提供各類免洗餐具。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

環保署擬授權地方可對百貨公司、購物中心、量販店限用各類免洗餐具，挨批一國多制，恐生亂象。環團認為，若交由地方自行訂定，僅雙北有機會推動成功，其他縣市即使有心也會卡在民意或議會這關。

主婦聯盟：應由中央統一制定

主婦聯盟台中分會執行委員許心欣建議，應由中央統一制定限用免洗餐具，因要求地方政府訂定比中央還嚴格的規定根本是奢望，目前僅台北市或新北市環保觀念較先進，其餘就算是台中市或高雄市等直轄市政府，也不會想多事「自找麻煩」，或因民意及議會阻礙等因素難以推動。

夜市、小吃店用最多 可設示範點

許心欣也說，限制百貨公司、購物中心、量販店形同「柿子挑軟的吃」，因為使用免洗餐具最氾濫的地方為夜市跟小吃店，環保署若有決心應優先處理這些地方。她建議透過補助建立示範點，例如由夜市自治會統一購買餐具、洗碗機、烘碗機，逐步扭轉夜市免洗餐具文化。

荒野保護協會新竹分會長許天麟指出，垃圾費隨袋徵收推動多年來，也僅台北市跟新北市順利執行，其他地方連影子都沒有，問題出在城鄉差距太大。限用免洗餐具政策，雖然希望中央可大刀闊斧直接統一規定，但實務上確實有困難。

他認為，各地環保政策不盡相同，中央既然願意釋出更多彈性，地方政府就可「打前鋒」試探可行性，未來再慢慢推動到其他縣市，也不失為一種折衷辦法。