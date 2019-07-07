扭轉小吃店、夜市免洗餐具文化 環團籲建立示範點

2019-07-07 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



環保署擬授權地方可對百貨公司、購物中心、量販店限用各類免洗餐具，挨批一國多制恐生亂象。環團認為若交由地方自行訂定，僅雙北有機會推動成功，其他縣市即使有心也會卡在民意或議會這關，根本「看得到吃不到」。

主婦聯盟台中分會執行委員許心欣建議，應由中央統一制定限用免洗餐具，因要求地方政府訂定比中央還嚴格的規定根本是奢望，目前僅台北市或新北市環保觀念較先進，其餘就算是台中市或高雄市等直轄市政府也不會想多事「自找麻煩」，或因民意及議會阻礙等因素難以推動。

許心欣也說，限制百貨公司、購物中心、量販店形同「柿子挑軟的吃」，因為使用免洗餐具最氾濫的地方為夜市跟小吃店，環保署若有決心應優先處理這些地方。她建議透過補助建立示範點，例如由夜市自治會統一購買餐具、洗碗機、烘碗機，逐步扭轉夜市免洗餐具文化，否則中央都不想辦法解決，攤商更不可能自主改善。

荒野保護協會新竹分會長許天麟指出，垃圾費隨袋徵收推動多年來，也僅台北市跟新北市順利執行，其他地方連影子都沒有，問題出在城鄉差距太大。限用免洗餐具政策，雖然希望中央可大刀闊斧直接統一規定，但實務上確實有困難。