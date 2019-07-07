環保署擬授權地方限用免洗餐具 挨批一國多制

2019-07-07 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



7月起四大場所內用禁供一次性塑膠吸管政策甫上路，環保署日前又預告修法擬再擴大限用免洗餐具範圍，未來授權各地主管機關可因地制宜，限制百貨公司、購物中心及量販店內用不得提供「各類材質免洗餐具」，如紙杯、紙碗、免洗筷，但外界批評形同一國多制，恐造成混亂。

環保署2002年起規定政府部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等八大場所，不得提供塑膠類免洗餐具。2006年進一步管制政府部門及公私立學校，不得提供「各類材質免洗餐具」。

為加強落實環境友善，環保署五月預告修法，將授權地方主管機關可限制百貨公司、購物中心、量販店內用不得提供「各類材質免洗餐具」，碗盤也不得套上塑膠袋再盛裝食物。至於限制使用對象、免洗餐具品項、實施期程則由地方另訂，並可分階段實施。

據了解，目前僅台北市有意願執行此方案，其他縣市多半興趣缺缺，外界批評此法讓地方政府各吹各調，形同一國多制，應由中央統一制定。對此環保署表示，推動限制免洗餐具政策時，必須考量各地清洗環境條件不同，都會區安全衛生問題不大，但部分縣市仍有疑慮，因此不宜直接統一全台做法。

環保署表示，即使是同縣市，各業別的清洗條件也有差異。以非都會區而言，百貨公司及購物中心清洗條件或許達標，但仍存有許多中小型規模的量販店，無法一步到位規定全部使用環保餐具。