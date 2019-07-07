健保署達文西自清進度 近期公布

2019-07-07 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部健保署發現部分醫療院所申報達文西手臂手術異常，日前發函要求各醫院進行第二波自清， 並整理六大狀況方便醫界釐清狀況。健保署長李伯璋表示，預估醫療院所應繳回金額約3.3億元，近期將公布結果。

李伯璋表示，日前發文給各家醫院，要求各家醫院確認使用達文西手術之前，是否有使用腹腔鏡檢查，或同時進行其他手術，如疝氣等，健保署列出6大狀況，在尊重醫界手術執行方式的前提下，釐清是否有健保浮報。

李伯璋說，健保署尊重醫界，例如進行達文西手術前，若同天內同一位患者先接受腹腔鏡檢查，再使用達文西手臂手術，此時的腹腔鏡申報，將不會被要求繳回用。

台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅則表示，達文西手術執行前先做腹腔鏡檢查，並非大腸直腸手術標準作業流程，因為若是可接受達文西手臂手術，通常不會再用腹腔鏡確認。他認為，若手術執行中又發現其他病灶，醫師直接用達文西手臂手術，額外的術式用腹腔鏡申報，比較符合醫療常規。

婦產科醫學會秘書長黃閔照則表示，婦科手術中，為確保達文西手術進行，醫師確實可能在不確定的情況下，先用腹腔鏡檢查，該病灶是否能執行達文西手術，才出現所謂達文西手術前的腹腔鏡檢查，在婦科手術中幾乎已成為常規。