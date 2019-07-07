達文西針對兩種手術有優勢 但醫師建議考量這件事

2019-07-07 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



達文西手術動輒廿、卅萬元，「醫師，我需要用到達文西手術嗎？」是許多民眾共同的疑問。

目前證實達文西手術進行攝護腺癌及部分腎臟切除手術較有優勢，用於婦科手術或癌症治療的效果與腹腔鏡相同。但醫師提醒，外科手術還必須考量醫師技術及成熟度，腹腔鏡手術困難度高於達文西手術，若要求醫師不能使用達文西手術，便只能進行傳統開腹手術，患者勢必面臨大傷口、住院時間也更長。

若接受那一種術式取決醫師的技術與成熟度，民眾如何知道個別醫師對手術的熟稔度？和信治癌中心醫院外科部碩學主治醫師張樹人建議衛福部公布國內醫師每年手術台數，幫助民眾選擇。醫改會發言人朱顯光則表示，不只手術台數，醫院自費項目也應透明化，讓民眾在資訊公開的情況下做出選擇。

近半年來，許多研究質疑微創手術的效果，美國安德遜癌症中心進行多國多中心研究發現，子宮頸癌患者接受腹腔鏡或達文西手術，術後存活率為86%，低於傳統開腹手術的96.5%。研究結果去年底刊登於新英格蘭醫學期刊，同時引爆各界注目與爭議。

美國食藥局今年二月依該研究發出警告，指微創手術治療婦癌的安全性及有效性尚未確立。衛福部食藥署三月中旬跟進發布「使用機器人輔助手術設備於乳房切除術及其他婦女癌症相關手術的注意事項安全警訊」。

食藥署醫粧組科長吳正寧表示，目前未有明確科學實證顯示，達文西在婦科或癌症治療具優勢，加上美國食藥局提出警告，所以同步發布提醒醫界及患者。但吳正寧也說，醫療複雜性高，無法要求醫界禁止使用達文西手治療婦科或其他癌症。

張樹人表示，達文西手臂最早設計是為了泌尿科手術，發展至今僅有兩種手術被認定與腹腔鏡相比有優勢，分別是攝護腺手術以及部分腎臟切除手術。張樹人認為，國內達文西使用普遍，與達文西手臂進價成本高且維持不易有關，以致從婦科手術到疝氣都使用達文西手術。

亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會創會理事長李奇龍持不同意見，他指出，達文西儀器提供給醫師三度空間，腹腔鏡為二度空間，技術門檻上，腹腔鏡比達文西手術困難。在達文西手術出現之前，美國腹腔鏡用於婦癌治療的比率僅二成。

李奇龍表示，如果醫師技術能力佳，不需依靠高價位的達文西設備，以腹腔鏡就能完成治療，且治療效果和達文西手術預後一樣好。但全台會使用腹腔鏡手術治療婦癌的醫師不超過廿人，若要求醫師只能替患者施行開腹手術，患者勢必面臨大傷口和復元時間較長等問題。他表示，學會深知問題所在，最近也將召開聯合訓練，讓醫師實地以腹腔鏡切除子宮頸癌、子宮內膜癌。