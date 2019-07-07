親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

8日開始民調 孫大千臉書小編要韓粉不要答這3種答案

影／蘇貞昌在殉職勇警追思會簽名摔筆？ 警政署：造謠

達文西針對兩種手術有優勢 但醫師建議考量這件事

2019-07-07 22:26聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

達文西手術動輒廿、卅萬元，「醫師，我需要用到達文西手術嗎？」是許多民眾共同的疑問。

目前證實達文西手術進行攝護腺癌及部分腎臟切除手術較有優勢，用於婦科手術或癌症治療的效果與腹腔鏡相同。但醫師提醒，外科手術還必須考量醫師技術及成熟度，腹腔鏡手術困難度高於達文西手術，若要求醫師不能使用達文西手術，便只能進行傳統開腹手術，患者勢必面臨大傷口、住院時間也更長。

若接受那一種術式取決醫師的技術與成熟度，民眾如何知道個別醫師對手術的熟稔度？和信治癌中心醫院外科部碩學主治醫師張樹人建議衛福部公布國內醫師每年手術台數，幫助民眾選擇。醫改會發言人朱顯光則表示，不只手術台數，醫院自費項目也應透明化，讓民眾在資訊公開的情況下做出選擇。

近半年來，許多研究質疑微創手術的效果，美國安德遜癌症中心進行多國多中心研究發現，子宮頸癌患者接受腹腔鏡或達文西手術，術後存活率為86%，低於傳統開腹手術的96.5%。研究結果去年底刊登於新英格蘭醫學期刊，同時引爆各界注目與爭議。

美國食藥局今年二月依該研究發出警告，指微創手術治療婦癌的安全性及有效性尚未確立。衛福部食藥署三月中旬跟進發布「使用機器人輔助手術設備於乳房切除術及其他婦女癌症相關手術的注意事項安全警訊」。

食藥署醫粧組科長吳正寧表示，目前未有明確科學實證顯示，達文西在婦科或癌症治療具優勢，加上美國食藥局提出警告，所以同步發布提醒醫界及患者。但吳正寧也說，醫療複雜性高，無法要求醫界禁止使用達文西手治療婦科或其他癌症。

張樹人表示，達文西手臂最早設計是為了泌尿科手術，發展至今僅有兩種手術被認定與腹腔鏡相比有優勢，分別是攝護腺手術以及部分腎臟切除手術。張樹人認為，國內達文西使用普遍，與達文西手臂進價成本高且維持不易有關，以致從婦科手術到疝氣都使用達文西手術。

亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會創會理事長李奇龍持不同意見，他指出，達文西儀器提供給醫師三度空間，腹腔鏡為二度空間，技術門檻上，腹腔鏡比達文西手術困難。在達文西手術出現之前，美國腹腔鏡用於婦癌治療的比率僅二成。

李奇龍表示，如果醫師技術能力佳，不需依靠高價位的達文西設備，以腹腔鏡就能完成治療，且治療效果和達文西手術預後一樣好。但全台會使用腹腔鏡手術治療婦癌的醫師不超過廿人，若要求醫師只能替患者施行開腹手術，患者勢必面臨大傷口和復元時間較長等問題。他表示，學會深知問題所在，最近也將召開聯合訓練，讓醫師實地以腹腔鏡切除子宮頸癌、子宮內膜癌。            

目前證實達文西手術進行攝護腺癌及部分腎臟切除手術較有優勢，用於婦科手術或癌症治療...
目前證實達文西手術進行攝護腺癌及部分腎臟切除手術較有優勢，用於婦科手術或癌症治療的效果與腹腔鏡相同。 圖／本報資料照片
分享

微創手術達文西醫師
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

加油等一下！汽、柴油明起降0.4元 95無鉛28.7元

2019-07-07 12:06

花蓮中午飆38度極端高溫 北北基桃36度

2019-07-07 12:38

故宮暑假變馬戲團！ 獅子、長頸鹿...還有大咖「影星」助陣

2019-07-07 11:00

台灣群眾募資的下一個盛世趨勢？從募資平台到提案品牌的真心話

2019-07-07 14:46

帶著裝備野玩夏天──來去山裡住一晚

2019-07-07 14:44

健保署達文西自清進度 近期公布

2019-07-07 22:26

超自戀、只會討好別人 有這3種人格就是「缺乏愛」

2019-07-07 20:15

雨下到12日 短期難形成颱風

2019-07-07 16:43

花蓮富源飆出38.4高溫 氣象站：西南風沉降所致

2019-07-07 16:30

術後加速康復療程 開刀隔天下床買咖啡

2019-07-07 16:05

台東太麻里飆出38.5度高溫！ 花蓮富源38.4度

2019-07-07 15:05

健康相談室／痘痘位置 反映身體哪裡出問題

2019-07-07 13:38

保健看過來／治療腿部靜脈曲張 別信偏方

2019-07-07 13:38

愛肝達人站／B肝帶原者自產抗體 仍要定期追蹤

2019-07-07 13:37

好好吃／原來降壓餐 可以吃得這麼美味

2019-07-07 13:31

憂動大手術飢寒交迫 新療程可望緩解

2019-07-07 12:34

台南地震規模3.8 最大震度3級

2019-07-07 12:33

台東亮橘燈、四縣市亮黃燈 留意36度以上高溫

2019-07-07 12:10

有食譜！ 原來降壓餐 可以吃得這麼美味

2019-07-07 11:53

彭啟明：今起北部午後雨勢較大 戲水注意安全

2019-07-07 11:11

中南部有雨到周六 這三天豪大雨發生機率高

2019-07-07 08:48

吳德榮：午後雷陣雨不排除劇烈天氣 高溫上看37度

2019-07-07 07:15

回響／立槳衝浪意外頻傳 立委促交部規範

2019-07-06 23:56

中國花蓮包機航線復航 旅客帶肉鬆開罰20萬

2019-07-06 21:51

海外留學人數增 葉丙成：畢業不一定要馬上回台

2019-07-06 21:42

補教師躁鬱症逃家當街友 用自己當教材逆襲變人生導師

2019-07-06 20:24

全基因體定序技術立功 國衛院助罕病確診率提升63%

2019-07-06 18:57

衛福部試辦精神病友協助計畫 每月補助最高4000生活費

2019-07-06 18:34

影／九校爭霸各秀絕技！全國高中職儀隊決賽 熱力四射

2019-07-06 17:35

走闖澳門路地裏 用街頭塗鴉做澳門尋寶者

2019-07-05 16:40

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:44

高雄台南新增登革熱各一例 不排除地緣關係

2019-07-03 10:35

高中免試入學名額公告 基北區逾3萬人報名

2019-07-03 10:24

108年大學指考 數甲科試題與解答（含非選）

2019-07-02 18:31

偶爾踢掉你腳下的鞋子 研究：赤腳走路能增加腳-腦神經連結

2019-07-02 15:22

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:17

不務正業男子Ayo：勇敢單飛 是為累積回鄉的能量

2019-07-02 11:05

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:53

嫩嬰臉龐激似爆紅「哭臉面具」 她PO組合照網全笑翻

2019-07-01 12:00
看更多

熱門文章

每日星座運勢／牡羊財運全面升級中 朋友相聚交流

2019-07-07 00:00

殺破狼周運勢／射手偏財運佳試手氣 雙魚深陷三角關係

2019-07-07 00:00

吳德榮：午後雷陣雨不排除劇烈天氣 高溫上看37度

2019-07-07 07:15

彭于晏、胡歌隔空拚帥度 網崩潰「這叫人怎麼選！」

2019-07-07 12:14

保健看過來／治療腿部靜脈曲張 別信偏方

2019-07-07 13:38

千條「鮭魚海」淹沒天空！新潟390年人氣名店　老闆忙到「指紋被磨平」

2019-07-07 00:17

日霜、晚霜到底哪裡不一樣？一塗錯 再貴的保養品都沒效

2019-07-07 15:28

【初老心情】劉雲英／我的黃金年代

2019-07-07 06:00

中南部有雨到周六 這三天豪大雨發生機率高

2019-07-07 08:48

油價終止連3漲 8日起汽柴油降0.4元

2019-07-07 13:19

故宮暑假變馬戲團！ 獅子、長頸鹿...還有大咖「影星」助陣

2019-07-07 11:00

超自戀、只會討好別人 有這3種人格就是「缺乏愛」

2019-07-07 20:15

花蓮中午飆38度極端高溫 北北基桃36度

2019-07-07 12:38

【生活見聞】梁純綉／「年中」大掃除

2019-07-07 06:00

【美味記憶】程影／又臭又香的人間美味

2019-07-07 06:00

彭啟明：今起北部午後雨勢較大 戲水注意安全

2019-07-07 11:11

加油等一下！汽、柴油明起降0.4元 95無鉛28.7元

2019-07-07 12:06

GC可頌三周年! 超萌新品「法國國旗雲朵可頌」只有這天買的到

2019-07-07 12:41

術後加速康復療程 開刀隔天下床買咖啡

2019-07-07 16:05

回響／立槳衝浪意外頻傳 立委促交部規範

2019-07-06 23:56

台南地震規模3.8 最大震度3級

2019-07-07 12:33

高雄貨車司機染登革熱 已通知嘉義縣

2019-07-07 12:24

嚕嚕米主題餐廳來台2週年 18道新菜色上桌

2019-07-07 12:02

達文西針對兩種手術有優勢 但醫師建議考量這件事

2019-07-07 22:26

台南市本土登革熱新增第5例 開山里加強防治

2019-07-07 12:35

雨下到12日 短期難形成颱風

2019-07-07 16:43

有食譜！ 原來降壓餐 可以吃得這麼美味

2019-07-07 11:53

背面藏俏皮愛心 好想來一咖Gucci新款迷你水桶包

2019-07-07 15:20

憂動大手術飢寒交迫 新療程可望緩解

2019-07-07 12:34

Grand Seiko推出GT-R聯名腕表 讓姚元浩把「東瀛戰神」戴上手

2019-07-07 10:09

台東太麻里飆出38.5度高溫！ 花蓮富源38.4度

2019-07-07 15:05

健康相談室／痘痘位置 反映身體哪裡出問題

2019-07-07 13:38

油價明降 汽柴油每公升各調降0.4元

2019-07-07 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top