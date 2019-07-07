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6個妻妾全跑光暴瘦 悲涼雷洪怨：2年沒戲演

超自戀、只會討好別人 有這3種人格就是「缺乏愛」

2019-07-07 20:15聯合報 記者劉小川╱即時報導

討好型人格，只想得到別人的認同。圖／摘自Pelexs
討好型人格，只想得到別人的認同。圖／摘自Pelexs
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最近看到身邊的朋友，看上去兩眼無神、駝背、瘦乾，就會很想去詢問他，是不是遇到什麼樣的狀況，但是無論怎麼追問，似乎都沒有答案，他只會不停地回答你「我也不知道」，就像是一沒有殼的雞蛋，無法受到任何風吹雨打。

但我知道，這就是缺乏愛。缺乏愛情的人，會出現的以下三種人格特質：

一、討好型人格

通常身邊總有一些這樣的人，他們會透過自己的付出與犧牲，從討好別人而得到認同感。這樣的人，總是以別人為中心，太過在乎別人的想法，往往忽略掉自己。他們在生活中，往往給人「好人」的感覺，就算遇到的事情，是自己無法負擔的，也會委屈自己去達成不可能的任務。

每個家庭中，往往最不起眼的人，最可能會具備這樣的條件，因為長期的被忽略，較少得到關注與關懷，所以長大後，會極力地爭取、表現、討好，用這樣的方式引起大家的注意，但往往許多不好的事情也會自己吞下去。

二、拯救者人格

拯救者型人格的人，常常會認為別人需要自己的幫忙，用心盡力的去幫助人。他和討好型人格的區別在於，拯救型的人不會有委屈的情緒，覺得自己有一股強大的力量，但往往這都只是自己幻想出來的。

三、自卑型人格

一個自卑的人，常常會覺得自己感到空虛、寂寞、覺得冷。因為它們總是想樹立一面無形的保護牆，想要區隔自己與外面的世界。然而自卑，就是這樣來的，有時候為了要掩飾自己的自卑感，會表現出「大自信、自戀的樣子」。

另一種是表現的唯唯諾諾，沒有自我、別人說什麼就是什麼，問什麼都沒有意見。往往這種人可能在校園會出現校園霸凌的對象，在工作中就是當別人小弟的感覺。

患有這三種人格的人，該如何來鍛鍊漸強自己呢？

首先，要讓自己變得更美好、追求美好、滿足自己的欲望，為自己設立一個最想要成為的人，不要憋著，做事要馬上行動，可以從模仿開始。但其實無論是討好、拯救、自卑，這都不是你的錯，存在這些問題，大部分來自於原生家庭，有這樣的問題也不是不好的，反而是助長你生長的一顆最大的動能源。

自卑型人格，常常覺得自己很委屈。圖／摘自Pelexs
自卑型人格，常常覺得自己很委屈。圖／摘自Pelexs
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拯救型人格，會過於自信。圖／摘自Pelexs
拯救型人格，會過於自信。圖／摘自Pelexs
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