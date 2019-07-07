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術後加速康復療程 開刀隔天下床買咖啡

2019-07-07 16:05聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

58歲施女士2年前因椎間盤突出動過腰椎手術，術後「痛不欲生」的感覺，讓她對手術印象不佳。不料去年健檢發現罹患大腸癌1期，過往手術經歷讓她卻步。醫療團隊考量病人需求，建議病人接受「術後加速康復療程」，術後病人疼痛感大幅降低，也沒有出現惡心、嘔吐等麻醉藥副作用不適，而且術後當天就能喝水，隔天就能下床。

國泰醫院麻醉科主治醫師郭書麟指出，「術後加速康復療程(EnhancedRecovery After Surgery, ERAS)」是一種整合醫療架構，從手術前優化體能、手術中麻醉到術後恢復，以「實證醫學」確認結論為治療方針，全程提供手術麻醉全人照護，目前已是歐美先進國家的標準手術麻醉照護流程。

動過外科重大手術的患者都有過這樣的經驗，不是因術前禁食餓到難受，就是術後在恢復室冷到發抖，為改善手術病患飢寒交迫的不適，國泰醫院推動術後加速康復療程，運用團隊整合全方位照護模式。

郭書麟說，「術後加速康復療程」落實團隊整合醫療，整合外科、麻醉科、復健科、護理師、營養師、藥師及物理治療師等專業醫療人員，依照病人不同的狀況，量身打造不同的療程，療程內容可分為術前、術中、術後三階段，提供病人全方位照護，目的是讓病人在術後能夠更快恢復。

他舉例，曾有一位50多歲大腸癌患者剖腹切除腫瘤，一般來說，剖腹的病人通常都要三、四天以後才能緩步下床，但這名病人隔天卻可以自行下床，還跑去便利商店買咖啡。「這代表兩個意義」，郭書麟說，可以下床代表不痛，想喝咖啡象徵患者已有食欲，但一般手術患者，都得數日才能慢慢恢復。

為讓病人更充分了解療程及相關衛教，國泰醫院與仁寶電腦開發怡樂適療程專用智慧照護APP，從手術前、中、後給予立即且持續性的關懷。針對個人化手術期間的衛教資訊、療程內容、康復進度追蹤通通整合在手機上。醫療團隊可從雲端系統即時得知病人問題，再由團隊成員經APP給予適當解答或處置，病人也能更了解治療過程，透過APP溝通平台提升個人對治療的參與度。

為推廣加速康復的醫療整合照護模式，國泰醫院怡樂適團隊和各大醫院相關醫療團隊成立跨領域跨專業的「台灣術後加速康復學會」，並於今天舉辦論壇，邀請新加坡陳篤生醫院、香港瑪麗皇后醫院及國泰醫院醫師群，一齊分享術後加速康復療程新趨勢。

術後加速康復療程讓病人開刀後能盡快恢復。圖／國泰醫院提供
術後加速康復療程讓病人開刀後能盡快恢復。圖／國泰醫院提供
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手術患者大腸癌
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