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雨下到12日 短期難形成颱風

2019-07-07 16:43台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

雨還是下不停！根據中央氣象局預報，8至11日受西南風影響，南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區午後也易有局部大雨。氣象專家吳聖宇表示，西南風的影響還會延續到本週，氣象專家吳德榮也指出，要等到12日、13日西南季風減弱，天氣才會恢復穩定。

「中南部每天都可能下雨，」天氣風險公司指出，依照目前的預報資料來看，太平洋高壓邊緣西南風的影響持續到本週，中南部每天都有下雨的機會，北部、東部須持續注意午後雷雨，要等到太平洋高壓增強後天氣型態才會改變，時間點可能要等到7月中旬之後。

氣象專家吳德榮表示，8日到11日，迎風面的西南部有局部陣雨或雷雨，午後有局部雷陣雨，整段期間大氣是偏不穩定。到了12日、13日，西南季風減弱，輸送的低層水氣減少，大氣穩定度稍恢復，西南部迎風面的降雨較零星、短暫，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，但將侷限在山區及鄰近的平地。

吳聖宇說，除了中南部迎風面區域天氣不穩定，西南風風速較強的時候可能出現較明顯的雨勢，北部、東半部也要注意，一旦有熱對流就會有午後的西北雨，天氣狀況也是屬於不太穩定的情況。

天氣風險公司分析，因為太平洋高壓位置偏南，因此，短時間內不容易有颱風發展機會，暫時不必擔心會有颱風影響台灣的天氣，同樣要等到7月中旬太平洋高壓逐漸北抬之後，熱帶洋面上才有足夠的空間讓颱風發展，到時候颱風可能會再度開始出現。

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