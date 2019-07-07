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台東太麻里飆出38.5度高溫！ 花蓮富源38.4度

2019-07-07 15:05聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

根據氣象局觀測資料顯示，台東縣太麻里中午12時50分出現38.5度高溫，花蓮縣富源中午12時20分38.4度，台北市中午12時48分測得37.0度。

氣象局說，明天至周四均為西南風影響，降雨以中南部為主，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；其中明天較為緩和，中部為短暫陣雨或雷雨，南部則是陣雨或雷雨；週二到週四中南部地區皆有陣雨或雷雨；西南風影響期間，南部地區易有大雨或局部豪雨發生的機率。

今天高溫炎熱。圖／取自氣象局網站
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今天高溫炎熱。圖／取自氣象局網站
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氣象局高溫北市
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